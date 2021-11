Home » Loisirs Qu’est-ce que le padel ? Loisirs Qu’est-ce que le padel ?

Existe-t-il quelque chose de plus excitant que la découverte d’un nouveau sport ? De plus en plus populaire en France, le padel continue de charmer des sportifs amateurs chaque semaine.

Attention à l’orthographe ! Le padel est en effet le sport de raquettes, tandis que l’autre paddle est la longue planche destinée à faire des randonnées aquatiques en mer, sur lac ou partout où la navigation peut vous emmener. Nous vous avions déjà offert un guide d’achat précis pour cette activité également très prisée. Mais ici, on parle bel et bien de padel, ce sport de raquette jouable dans une cage et sur un terrain.

Autre sport en vogue, le padel n’est pas connu de tous. Si les terrains manquaient sur le territoire il y a quelques années et expliquaient un tel manque de reconnaissance, la recrudescence d’organismes sportifs proposant une telle activité permet de plus en plus une démocratisation de cette discipline. Mais au final, qu’est-ce que le padel, vraiment ?

Un principe ludique, mais compétitif

Historiquement, le padel a connu ses premières heures de gloire au sein de la communauté hispanique, en Espagne et surtout en Amérique du Sud où ce sport a presque un rang de religion encore de nos jours. Ce n’est donc en rien surprenant de constater que les meilleurs joueurs de la planète restent les joueurs espagnols ou argentins. Joué dans une cage, il est un principe dérivé du tennis et du squash grâce aux murs et aux grillages faisant intégralement partie du court.

En France, on compterait plus de 60 000 joueurs réguliers, ce qui place cette activité parmi les sports de plus en plus prisés. Jouable uniquement à 4, il propose un moment ludique allié à une vraie performance pour ceux qui ne sont animés que par la victoire.

Incontestablement, le padel représente l’activité à la mode et un marché en pleine expansion. Ce n’est donc en rien une surprise de voir que Zinédine Zidane, la légende du football français, a sauté le pas en investissant massivement dans cette discipline. Joueur depuis de nombreuses années grâce à sa vie passée en Espagne, l’ancien entraîneur du Real Madrid vient de lancer sa marque, créant des terrains de padel à travers le continent. Le padel aurait-il pu rêver d’un meilleur représentant ?

Une dérive du tennis

Vous l’aurez compris par vous-même, le padel est une vraie dérive du tennis, si bien qu’en France, il est régi sous l’appartenance de la fédération française de tennis. Bien sûr, les meilleurs joueurs de padel au monde n’ont pas encore la reconnaissance (excepté en Amérique du sud) ni les salaires des meilleurs joueurs de tennis de la planète, pour certains comme Federer, Nadal ou Djokovic, également considérés comme les sportifs les plus riches dans l’économie du sport.

Or, la popularité grandissante de ce sport se fait ressentir, notamment grâce au nombre de tournois organisés chaque année en France, sous l’égide de la FTT ou tout simplement au cœur de tournois privés organisés par des centres de padel agréés.

Avec des règles très aisées à comprendre et une marge de progression importante après seulement quelques heures de jeu, le padel reste accessible, que l’on soit un tennisman ou non !

Les règles spécifiques

Si l’on compte les points comme au tennis et qu’un seul rebond n’est autorisé dès lors que la balle jaune dépasse le filet, il est par exemple obligatoire de servir à la cuillère dans ce sport. L’aspect si particulier du court oblige lui, à quelques minutes d’adaptation, y compris pour les personnes habituées à jouer au squash ou au tennis.

En effet, à condition que la balle ait d’abord rebondi sur la surface au sol durant l’échange, elle peut par la suite heurter le mur ou les grillages en toute légalité. Les trajectoires de balles et l’adaptation des joueurs constituent dans ce sens, l’aspect extrêmement ludique de ce sport qui continue d’attirer néophytes comme habitués au cœur de parties définitivement animées !