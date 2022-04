Home » Actu Quels sont les avantages d’une vitre opacifiante ? Actu Quels sont les avantages d’une vitre opacifiante ?

Êtes-vous intéressé par la vitre opacifiante ? C’est une solution de verre innovante. Elle vous offre de l’intimité, mais vous permet aussi de mieux exploiter et de bien réorganiser vos espaces. Ce type de verre a une technologie récente qui facilite la vie de ses utilisateurs. Pour en savoir plus, découvrez ici tous les avantages d’une vitre opacifiante.

Un vitrage multifonction pour garder votre intimité

Le vitrage opacifiant est conçu avec deux verres feuilletés et séparés de cristaux liquides. Ces derniers sont introduits pour donner une isolation visuelle à la pièce qui le comporte.

De plus, sous tension électrique, ce type de vitrage a la capacité en un instant, de devenir transparent comme un vitrage classique. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur l’interrupteur de la vitre opacifiante.

Par ailleurs, quand elle n’est pas sous tension électrique, la vitre opacifiante constitue une excellente protection pour votre intimité. C’est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises l’utilisent pour leurs salles de réunion. Cela permet de garder les échanges et les évènements secrets.

En outre, cela vous rend invisible à travers le verre, mais vous fait bénéficier d’un excellent apport de lumière et de chaleur. Avec le vitrage opacifiant, vous n’avez plus besoin d’utiliser des stores ou des rideaux pour filtrer la lumière ou préserver votre intimité.

Un vitrage disponible en une variété de couleurs

Un des avantages les plus importants en termes de vitrage est l’esthétique. Sur ce point, la vitre opacifiée dispose de nombreux atouts. En réalité, cette dernière est disponible en une multitude de couleurs. Ainsi, il revient à l’utilisateur de faire le choix du film de couleur qu’il préfère.

En réalité, l’insertion d’un film de couleur accorde à la pièce un aspect plus vif et plus original. Cela permet de vous adapter à votre thème de décoration tout en optant pour une vitre moderne et multifonction.

De plus, l’introduction d’un film de couleur n’est en aucun cas, un frein à la luminosité de la pièce. En effet, le vitrage vous fera toujours profiter des bienfaits de la lumière naturelle.

Un vitrage compatible à tout espace

La vitre opacifiante est fabriquée pour s’adapter à tout type d’espace, que ce soit privé ou professionnel.

En d’autres termes, elle peut être employée pour délimiter une salle de bain dans une chambre, mais aussi dans une pièce principale comme un salon. Vous pouvez également trouver un vitrage opacifié dans les bâtiments professionnels.

En général, les vitres opacifiées peuvent être installées dans les salles opératoires, dans les salles d’analyses au laboratoire ou dans les salles de soins.

Un vitrage adapté à tous les secteurs d’activité

En dehors du secteur médical, les vitres opacifiantes sont employées pour les salles de réunion et même dans les habitations.

Cela permet de mieux utiliser les espaces tout en préservant l’intimité des occupants. Ainsi, les réunions de travail peuvent se dérouler en toute discrétion et les participants peuvent se concentrer sur l’ordre du jour.

La vitre opacifiante est aussi utilisée dans les activités du commerce et des expositions pour présenter les nouveaux articles. Cela permet de créer sur la cible, un excellent effet de surprise et d’anticipation.

Autres avantages de la vitre opacifiante

Le vitrage opacifiant dispose des capacités d’isolation thermique et acoustique ; ce qui peut vous aider à faire des économies sur vos factures de chauffage. Celui-ci a également l’avantage d’avoir une solidité antieffraction, bien meilleure que celle des autres vitres classiques. Cela dit, il faut brancher le vitrage sous tension électrique pour en profiter.

Par ailleurs, la vitre opacifiante ne nécessite pas une grande consommation électrique. Facile à entretenir, vous avez juste besoin d’un chiffon, de l’eau tiède et un peu de vinaigre blanc pour la rendre propre.

En outre, le vitrage opacifiant vous protège des rayons UV, mais peut servir de support pour un écran de projection.

Les aides financières

L’installation d’un vitrage opacifiant peut vous faire bénéficier d’une aide financière, car cela rentre dans le cadre des travaux d’isolation.

Ainsi, vous pouvez demander la prime pour la rénovation si vous respectez les conditions d’éligibilité.

Il est également possible de bénéficier de l’EcoPTZ pour financer vos travaux et de la TVA à taux réduit.