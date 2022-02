Home » Maison Comment stocker un réfrigérateur ? Maison Comment stocker un réfrigérateur ?

Avant d’entreposer un réfrigérateur, il faudra d’abord le préparer. Il est plus facile de ranger des vêtements ou même des documents dans des cartons lors des déménagements qu’un réfrigérateur. Pour ce dernier, il y a des étapes que vous devrez suivre. Dans ce guide, vous allez retrouver des astuces pratiques pour préparer un réfrigérateur pour l’entreposage.

Choisissez le local de stockage parfait pour votre réfrigérateur

Pour ranger vos affaires personnelles comme les vêtements et autres dans un entrepôt, vous choisissez d’abord l’endroit idéal. Il en est de même pour le stockage d’un réfrigérateur. En effet, pour stocker un réfrigérateur dans un entrepôt, il faut opter pour une variété de grandeur qui correspond à votre appareil. Ici, vous pouvez faire appel à un professionnel qui se chargera de prendre sa taille ainsi que son grossissement afin de lui trouver un espace de stockage parfait. C’est la première des choses à faire lorsque vous souhaitez stocker votre réfrigérateur. Après cela, vous allez organiser le rangement de votre appareil de la façon suivante.

Déconnectez le réfrigérateur

Après avoir trouvé l’espace idéal où stocker votre réfrigérateur, vous allez à présent entamer la phase de stockage elle-même. Pour ce faire, il faut d’abord débrancher l’appareil de la prise. Vous ne pouvez pas laisser l’appareil branché et le déplacer : ce n’est pas une bonne technique de faire. Après l’avoir débranché, vous allez attendre quelques heures pour le laisser dégeler. La préparation d’un réfrigérateur pour le stockage prend beaucoup de temps. Il est donc conseillé de commencer cette phase une semaine avant votre déménagement. Il faut aussi enlever tous les articles et la nourriture contenus dans le réfrigérateur et le congélateur pour éliminer toutes les possibilités de dégâts. Pour attraper les fuites, vous pouvez protéger votre plancher à l’aide d’une serviette.

Nettoyer le fond en comble

Le réfrigérateur est l’un des appareils ménagers les plus utilisés d’une maison. C’est surement le cas chez vous aussi. Il est donc conseillé de le nettoyer au quotidien. Lorsque le moment vient pour le ranger, le nettoyage est encore important avant le stockage. Après avoir laissé l’appareil dégeler, il faut nettoyer le liquide et l’eau qui vont rester dedans. Après cela, vous allez essuyer toutes les étagères du réfrigérateur ainsi que ses surfaces intérieures. Essayez de la décoller légèrement du mur pour nettoyer la poussière et les toiles d’araignée qui s’y trouvent. Pour le faire, le mieux est d’utiliser un aspirateur pour éviter de vous enrhumer.

Préparez le réfrigérateur pour l’entrepôt

Après toutes les étapes prudemment décrites, vous pouvez à présent chercher à stocker votre réfrigérateur. Mais avant cela, il faut veiller à enlever les tiroirs ainsi que toutes les étagères. Vous allez donc les mettre dans une boîte et la fermer pour éviter les risques de perte. Mais si vous voulez déplacer votre appareil avec tous les tiroirs, vous pouvez simplement les fixer à l’aide d’un ruban d’emballage pour prévenir les dégâts à l’intérieur. Déplacer à présent votre réfrigérateur de vers le lieu de stockage préalablement trouvé. Pour le faire, il faut le mettre en position verticale pour ne pas l’endommager. Avec toutes ces astuces, vous pouvez stocker votre réfrigérateur en toute sécurité.