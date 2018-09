Home » Business Quels locaux pour une jeune entreprise ? Business Quels locaux pour une jeune entreprise ?

Une entreprise a besoin d’un local adapté à ses besoins pour assurer son plein épanouissement. Mais pour une jeune entreprise, les possibilités sont assez réduites. Il faut en effet dire qu’il en est ainsi pour des raisons budgétaires. Une jeune entreprise doit réduire ses dépenses pour privilégier son développement. Mais il existe des solutions pratiques qui permettent à une jeune entreprise de profiter d’un local à moindres coûts. Nous vous donnons les bonnes idées qui pourront certainement vous aider.

Recourir aux pépinières d’entreprises : une solution tendance

Une jeune entreprise qui veut faire des économies peut recourir aux services des pépinières d’entreprises. On les appelle encore les ruches ou couveuses d’entreprises. Elles sont considérées comme des structures d’accueil et d’hébergement spécialement dédiées aux entreprises. Votre société obtiendra ainsi un local adapté à sa taille et pourra faire d’énormes économies. Mais cette solution est de courte durée ; elle dure en général entre 2 et 3 ans. Toutefois, elle est bien pratique, car elle permet à la jeune société de bénéficier d’un accompagnement de professionnels qui contribuent à son développement.

Il convient de préciser que dans le domaine, il existe plusieurs types de pépinières d’entreprises. Il y a celles destinées aux entreprises généralistes. Ces dernières exercent souvent dans plusieurs secteurs d’activités. Il y a des pépinières pour les entreprises qui exercent dans un secteur spécifique. Des pépinières existent également pour les entreprises innovantes qui évoluent dans le domaine de la technologie par exemple.

La domiciliation commerciale de votre entreprise

La domiciliation commerciale est une solution pratique et économique pour les jeunes entreprises. Elle vous permettra de réduire considérablement les dépenses liées à la location d’un cadre pour votre société. De plus, elle est accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Contrairement à la location ou à l’achat d’un local en matière d’immobilier d’entreprise, la domiciliation d’une entreprise ne coûte que quelques dizaines d’euros par mois. De plus, les offres proposées par les entreprises de domiciliation peuvent être ajustées et réajustées selon vos besoins.

Il convient de préciser qu’en domiciliant votre jeune entreprise, vous êtes en mesure de profiter d’une diversité de services. La société de domiciliation peut ainsi s’occuper de la réception et de la réexpédition de vos courriers. Elle peut les traiter et les numériser avec le professionnalisme qu’il faut. Cette société peut aussi vous proposer un service d’assistance administrative et juridique et d’un service de réception et d’envoi d’appel. Elle pourra également mettre à votre disposition des locaux adaptés aux réunions et aux retrouvailles entre personnels.

L’installation de votre jeune entreprise dans votre local d’habitation

Travailler depuis votre maison est possible si vous y installez votre jeune entreprise. Mais cette solution doit répondre à une autorisation du maire de votre zone de résidence. Certaines conditions sont également à remplir pour que l’installation de l’entreprise dans votre maison ou appartement soit effective. Le local dans lequel l’entreprise doit être installée doit être votre résidence principale. Seuls les occupants seront invités à travailler dans le logement. De plus, vous ne devez pas recevoir des clients ou des marchandises dans le logement. Pour finir avec les conditions, vous devez avoir l’accord de votre propriétaire avant toute chose.

Mais une telle solution présente des contraintes. Vos clients peuvent avoir directement votre adresse ; en cas de problème, ils peuvent se présenter chez vous pour des explications sur un service ou un produit vendu. Votre jeune entreprise est isolée du marché économique, ce qui vous empêchera probablement de garantir son développement optimal. Vous serez également contraint de recourir à l’entretien régulier de votre logement. Vos factures d’électricité, d’eau et de gaz peuvent augmenter par la même occasion ; mais vous pouvez les réduire avec de bonnes astuces économiques.