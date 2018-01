Home » Business La performance des industries françaises toujours au top ! Business La performance des industries françaises toujours au top !

Les industries françaises sont de moins en moins nombreuses. Les délocalisations se multiplient en raison du coût de production en France. Pourtant, il existe des industries familiales qui tirent leur épingle du jeu grâce à leurs performances. Elles arrivent à concurrencer les industries mondiales et sont génératrices d’emplois.

Pourquoi la fonte française se porte bien ?

Pour beaucoup d’entre nous, la fonderie se limite à la réalisation des cloches. Cette vision est bien sûr complètement dépassée. Cette industrie a su se diversifier en suivant les besoins de ses clients. La fonte est utilisée par tous les secteurs d’activité comme l’industrie automobile, l’agriculture ou encore les travaux publics. Bref, tous les secteurs sont susceptibles d’avoir des besoins de pièces usinées ou moulées adaptées à leur activité. La fonderie propose des services tout au long de la vie d’un produit, de sa conception avec des bureaux de design à la réalisation par le biais des fonderies qui produisent différents types de fonte avec des pièces de différentes tailles en passant par l’usinage et l’assemblage. Et enfin, la fonderie propose même le traitement des surfaces. Le produit est livré fini au client en fonction de ses besoins. Cette évolution de cette industrie s’est accompagnée par des gros investissements en termes de machine outils (fraiseuse, tournage numérique) et de compétence humaine.

Quelles sont les valeurs de ces industries florissantes ?

Comme toutes les industries, la sécurité et la santé des personnes sont une priorité. Les accidents du travail dans ce domaine d’activité sont impardonnables et peuvent coûter la vie à l’accidenté. Les entreprises de fonderie sont souvent équipées d’un service qualité qui sera en charge de vérifier la sécurité des salariés en toute indépendance. En outre, la protection de l’environnement est une particularité française. Il ne suffit plus de faire des bénéfices, il est important de respecter l’environnement. Le RSE dispose d’un poste très important dans ces structures. Enfin, l’entrepreneur peut se faire accompagner grâce au logiciel SAP qui lui permettra de faire les bons choix. Malgré un recul de l’emploi dans l’industrie, la fonderie connait des recrutement annuels conséquents à tous niveaux.