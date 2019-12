Home » Santé Quelles sont les vertus de l’encens ? Santé Quelles sont les vertus de l’encens ?

L’utilisation de l’encens existe depuis des milliers d’années dans de nombreuses cultures et traditions. Dans notre société, beaucoup de personnes apprécient brûler un bâton d’encens pour le plaisir de sentir le doux parfum qui se dégage. Néanmoins, de plus en plus nombreuses sont les personnes qui savent que l’encens peut leur apporter divers bienfaits, notamment celui d’apporter une paix intérieure. Par ailleurs, saviez-vous que le mot “santé” nous vient du terme indien “shanti” signifiant justement la paix intérieure ? Voyons ensemble ces différentes vertus.

Les bienfaits de l’encens sur le plan mental

Il est aisé aujourd’hui de se procurer de l’encens dans plusieurs boutiques et e-commerces, un moyen facile alors pour s’accorder un moment de détente et de bien-être. En effet, l’encens, disponible soit en bâton, soit en cône, possède différentes vertus sur notre mental. Selon la nature et l’origine, les bienfaits vont différer : certains encens étant propices à apporter sérénité, à calmer l’anxiété, et d’autres étant davantage intéressants pour celles et ceux qui souhaitent ressentir une meilleure concentration et créativité. Les molécules odorantes que l’on va inspirer vont cheminer dans notre cerveau jusqu’au nerf olfactif. Ce dernier va alors transmettre un message à notre cerveau limbique qui est le siège de nos émotions. Voilà pourquoi l’encens a un effet réel sur nos émotions et sentiments.

L’encens offre aussi des bienfaits sur le plan physique

Rééquilibrant et revitalisant. l’encens est également très intéressant pour lutter contre l’affaiblissement de notre système immunitaire. Ainsi, brûler un bâton ou un cône d’encens nous aide à combattre la fatigue, à nous rétablir en période de convalescence, mais aussi à soigner la bronchite, la sinusite, ou le rhume. Par ailleurs, l’encens peut aussi s’utiliser en application cutanée. Pour ce faire, il convient alors de diluer l’encens dans une huile végétale, puis d’appliquer cette huile sur les zones d’inflammation, ou alors de l’utiliser en massage. Outre les bienfaits sur notre santé psychique et physique, l’encens présenterait également pour notre habitat un effet purificateur.