Ehpad : quelles sont les activités extérieures qui y sont proposées ?

Les Ehpad proposent plusieurs activités extérieures. Si vous choisissiez d'entrer dans une résidence pour seniors, les activités de plein air sont multiples. Tout est organisé pour améliorer la journée des résidents et les aider à s'épanouir quel que soit leur âge. Voici quelques activités en extérieur proposées en Ehpad.

Différentes options de sorties culturelles

Les ephad villers-cotterêts et des environs proposent souvent des sorties culturelles en plein air : cinéma, théâtre, concerts, visites de musées, mais également visites du quartier où se situe l'Ehpad. Il est aussi possible d'organiser une sortie dans un village environnant.

Les maisons de retraite médicalisées organisent même quelquefois des visites au restaurant pour améliorer la relation sociale entre les résidents. L'avantage de ces sorties est effectivement multiforme. Cela permet d’entretenir la curiosité intellectuelle des seniors en leur proposant des sorties magnifiques et sécuritaires.

Une liste d'activités et d'événements est affichée à l'arrivée du résident en Ehpad. Grâce à cela, il saura à quels ateliers il veut participer. Les animations en Ehpad sont essentielles pour le bien-être mental et physique des aînés et doivent continuer à être un moment de divertissement et de joie.

Des activités en pleine nature

Mis à part quelques contraintes physiques pouvant survenir avec l'âge, les activités en extérieur sont toujours bénéfiques pour les aînés.

Plusieurs activités physiques conviennent à des personnes âgées. Par exemple, les petites promenades et les randonnées dans les parcs environnants sont des activités en extérieur populaires parmi les résidents. Ils peuvent aussi envisager d'autres activités, telles que le vélo ou le golf. L’aérobic à faible impact est également souvent proposé, ce qui permet aux personnes âgées d’effectuer des exercices du groupe réguliers sans trop d'efforts.

La plupart des Ehpad proposent même des activités dans le jardin. Ces activités sont très plébiscitées par les personnes de troisième âge, car celles-ci aiment le contact direct avec la nature. Par ailleurs, elles ne fatiguent pas beaucoup le corps et permettent aux pensionnaires de profiter de l’air extérieur tout en réalisant quelques tâches (plantation, entretien des plantes, cueillette, etc.).

Des échanges entre les générations

Ces dernières années, le nombre d’échanges intergénérationnels a augmenté. En réalité, les écoles organisent souvent des projets avec des individus qui vivent dans les maisons de retraite. Qu'il s'agisse d'assister à un spectacle ou de visiter un musée, les personnes âgées et les enfants apprécient souvent ces moments ensemble. Ils se rencontrent et apprennent à se connaître autour de quelques sujets qui attirent grands et petits.

Grâce à ces liens sociaux intergénérationnels, il est possible de construire un vrai pont entre les générations et de nouer une relation durable entre les résidents des maisons de retraite médicalisée et les jeunes résidants les entourant. Les rencontres intergénérationnelles présentent plusieurs intérêts du fait de la diversité de formes.

L'art-thérapie

L'art-thérapie est une méthode non médicamenteuse permettant à un individu d'exprimer plus aisément son ressenti et émotions. Dans les résidences médicalisées, cette forme de psychothérapie se développe de plus en plus et se pratique même actuellement à l'extérieur. Les ateliers créatifs en plein air, la peinture et le dessin sont des pratiques habituelles et sont aussi appréciés des personnes âgées, leur permettant d’échanger et voir de nouveaux horizons dans un moment aussi agréable et convivial.

Par ailleurs, il existe plusieurs formes d'art-thérapie (théâtre, danse, musicothérapie, etc.), qui aident surtout les individus âgés qui souffrent de maladies dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer.

Cette méthode thérapeutique permet également aux patients de revivre leurs souvenirs : sons, odeurs, couleurs, images et sensations.