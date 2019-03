Home » Business Quelles sont les différentes missions d’un expert-comptable ? Business Quelles sont les différentes missions d’un expert-comptable ?

En entreprise, le choix d’un expert-comptable est crucial. En effet, c’est lui qui sera chargé de dresser le bilan prévisionnel et de faire le point sur la situation financière de votre entreprise. Grâce à des conseils en matière fiscale et de placement, vous pourrez donc entièrement vous reposer sur lui de manière à développer votre entreprise.

Un métier aux multiples facettes

En entreprise, un expert-comptable est chargé de tenir la comptabilité de vos factures, de vos devis, des frais, des salaires… En bref, c’est lui qui supervise l’ensemble des documents administratifs qu’il finira par consigner dans un bilan annuel. À ce moment-là, cela vous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur le chiffre d’affaires dégagé par votre société. Mais, c’est également lui qui sera chargé de l’optimisation fiscale et la supervision de la liasse fiscale de l’entreprise. Grâce à ses conseils, vous pourrez donc investir dans certains domaines de manière à pérenniser vos actifs et à les faire croître. Présent de la création jusqu’à la mise en place de votre activité, ce sera une personne de confiance et sur laquelle vous pourrez vous reposer.

Une gestion administrative non-négligeable

Mais, il peut également vous aider dans la gestion administrative au quotidien. En effet, certains cabinets proposent désormais ce genre de service de manière à ce que vous puissiez vous dégager du temps pour le consacrer à vos activités. Par ailleurs, ils sont habilités à répondre à des demandes concernant la gestion du personnel. Arrêt maladie, contrat d’embauche, bilan de retraite, fiches de paie… Autant de savoir-faire et d’expérience qui s’ajoutent et qui viennent faciliter vos démarches au quotidien. Alors si vous souhaitez faire appel à l’un de ces professionnels et que votre entreprise est basée en Île-de-France, n’hésitez pas à contacter un expert-comptable du côté du 77 afin de bénéficier dès aujourd’hui de précieux conseils et du meilleur service.