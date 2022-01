Home » Auto Quelle voiture d’occasion choisir ? Auto Quelle voiture d’occasion choisir ?

Le marché des voitures d’occasion est en pleine expansion depuis plusieurs années. C’est une meilleure alternative aux véhicules neufs. Plutôt que d’investir un gros budget pour l’achat d’une voiture neuve, plusieurs préfèrent se tourner vers les voitures d’occasion. Pour faire une bonne affaire ; vous devez donc savoir comment bien choisir votre voiture. Quelques idées vous sont données dans cet article.

Une voiture adaptée à vos besoins réels

L’achat d’ une voiture neuve est particulièrement compliqué en ce moment avec des délais d’attente qui ne cesse de se rallongés, c’est pourquoi la vente de voitures d’occasion ne cesse de croître. Acheter une voiture occasion, nécessite un véritable travail de préparation. D’abord, il faut déterminer ses besoins, parcourir diverses offres et comparer ceux-ci, puis établir un budget en tenant compte de ses revenues et des offres obtenues. Une fois que ces conditions sont réunies, vous pouvez vous lancer sur le marché et acheter la voiture qu’il vous faut. Voici la liste des voitures d’occasion les plus confortables, à choisir selon le type de besoin.

Les SUV familiaux

Si vous êtes à la tête d’une famille peu nombreuse, et que vous recherchez plus d’espace, un SUV familial de sept places est le choix qui vous convient le mieux. En plus de son côté esthétique très séduisant, ce type de voiture à la fois puissante et confortable peut rouler sur de longues distances. Ce qui fait de lui, l’engin le plus adapté aux déplacements vacanciers.

Cependant, il existe divers modèles de SUV familial, ce qui rend un peu compliqué le choix lors de l’achat. On vous propose alors quelques modèles et leurs caractéristiques.

Peugeot 5008 : De par ses qualités impressionnantes, cette voiture est sans doute l’une des meilleures de sa génération. Son style intérieur, son dynamisme, sa modularité et le plaisir qu’il offre au conducteur sont autant d’avantages de ce véhicule ;

De par ses qualités impressionnantes, cette voiture est sans doute l’une des meilleures de sa génération. Son style intérieur, son dynamisme, sa modularité et le plaisir qu’il offre au conducteur sont autant d’avantages de ce véhicule ; Volkswagen Tiguan Allspace : En plus de son espace intérieur qui offre plein de conforts à ses occupants, cette voiture est très esthétique ;

En plus de son espace intérieur qui offre plein de conforts à ses occupants, cette voiture est très esthétique ; Mercedes GLB : Cette voiture est sans doute la meilleure que vous puissiez acheter en occasion si vous recherchez un SUV familial. La résistance de son moteur peut se ressentir à travers sa présentation. Son style intérieur et le confort qu’il offre aux passagers sont autant de raison qui prouve la grandeur de cette voiture.

Les compactes d’occasion

Si vous avez une famille moyenne, une voiture compacte est certainement celle qui vous convient le mieux. Ces types de voitures s’intègrent également dans tous les cadres. Elles peuvent vous accompagner partout et rouler sur toutes sortes de voie (goudronné ou non). Cependant, ce ne sont pas de véhicules à adopter pour de longs trajets.

Voici quelques voitures compactes qu’on a recensées et que vous pouvez trouver en occasion :

Honda Civic ;

Mazda 3 ;

Ford Focus;

Peugeot 308 ;

Audi A3.

Les citadines d’occasion

Les voitures de cette catégorie sont adaptées aux personnes seules ou aux jeunes couples qui n’ont pas encore plus de deux enfants. Ce sont des véhicules de petit modèle, parfaitement convenables à la ville, et surtout aux petits trajets.

Ci-dessous, vous trouverez la liste des citadines retrouvable sur le marché des voitures d’occasion.

Toyota Yaris

Citroën C1

Opel corsa

Honda Jazz

Skoda Fabia

Renault Twingo 3

Une voiture avec un certificat de non-gage

Le marché des voitures d’occasion est un marché de gré à gré. Par conséquent, plusieurs déconvenues peuvent survenir. En effet, de nos jours, il existe de divers réseaux dans le monde qui vole les voitures et les revend sur le marché des véhicules d’occasion.

Pour donc vous assurer que l’article que vous achetez ne constituera pas à la longue un problème, réclamez au vendeur un certificat de non-gage, qui doit être délivré 15 jours au plus avant la vente. Si le vendeur refuse cette condition, ne finalisez pas l’achat, même si l’offre paraissait intéressante.