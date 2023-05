L’habit ne fait pas le moine dit on. En revanche d’aucuns diront que l’on reconnait le moine par son habit. Tout cela pour dire que l’apparence est un facteur qui compte assez dans les relations humaines, même si ce sera à juste titre de penser que cela ne devrait pas être le cas. Trêve de citation ! S’habiller est une nécessité de toute façon. Mais bien s’habiller peut-être une obligation, pour faire bonne mine sur le plan professionnel, pour séduire… C’est d’ailleurs à cet effet que plusieurs marques d’habillement existent. L’une des marques les plus répandues au monde, c’est la marque Lacoste. Pourquoi choisir la marque Lacoste pour son habillement ?

Le Lacoste, la marque de ceux qui ne lâchent jamais prise

On ne vous parlera pas tout de suite des caractéristiques qualitatives bien connues d’ailleurs, de la marque Lacoste. Vous le savez certainement. Derrière toutes marques se cachent une idéologie, une histoire et tout un sens. Lacoste, n’échappe pas à la règle. Ainsi, derrière la marque du crocodile se cache une histoire atypique.

A voir aussi : Prêt-à porter : la robe-chemise tendance et décontractée

La marque Lacoste est inspirée en effet d’un pari. Un pari qu’aurait fait le capitaine de l’équipe de tennis de France d’alors, à René Lacoste, lors du Coupe Davis en 1923. En effet, le capitaine aurait promis à René Lacoste de lui offrir un sac en peau de crocodile, si ce dernier arrivait à gagner un match décisif. René n’y parvint pas. Néanmoins, un journaliste qui eut vent de l’histoire, étant témoin du match qui eut lieu, écrit son article en surnomma René, « l’alligator », du fait que ce dernier s’est battu comme un vrai crocodile durant le match, sans jamais lâcher sa proie.

Assez content de sa nouvelle réputation, René Lacoste se fit broder le crocodile, sur la poche d’une de ses vestes en 1926, avant un match. Et ce fut ensuite les polos Lacoste sport, puis la marque s’étendit à d’autres modèles d’habit. En gros, un produit de marque Lacoste, c’est pour les persévérants, les endurants, ceux-là qui ne lâchent pas prise, les personnes de caractères…

A découvrir également : Les dernières tendances de sacs pour l'été 2021

Les caractéristiques phares de la marque Lacoste

Aujourd’hui, en tant que spécialiste de la maille, Lacoste détient le secret d’une expertise avérée dans la sélection des fibres qui sont utilisées pour la confection de ses produits. Ainsi, les fibres et le coton qui sont utilisés dans les polos Lacoste répondent à des exigences élevées, qui vont même au-delà des standards de qualité, en respectant scrupuleusement les principes de développement durable. De ce fait, Lacoste veille à utiliser du coton, dont les sources de provenances ne sont pas à risques. En faisant cela, la firme veille au respect des droits humains.

Pour tout résumer, la qualité est la première caractéristique des produits de marque Lacoste. Les produits de cette marque savent marier la durabilité et le confort d’utilisation. Lorsqu’on en fait une comparaison avec les autres marques, on remarque d’office que le Lacoste se distingue par l’épaisseur des tissus de ses polos et la souplesse de ses teeshirts. Si vous ne disposez pas encore de produits Lacoste, sachez que le Lacoste est un « must have » dans votre vestiaire. Et si vous en disposez déjà, reprenez-en, parce que cette marque vous mérite certainement.