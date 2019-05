Les pièges anti punaises de lit

Home » Maison Comment se débarrasser des punaises de lit ? Maison Comment se débarrasser des punaises de lit ?

La majorité des piqûres au lit est l’œuvre des punaises de lit. Pour éviter cela, assurez-vous qu’il n’y ait pas de petites taches noires dans vos draps. Ces traces sont des indices du passage de ces bestioles. Les punaises de lit sont de petits insectes qui s’infiltrent dans votre matelas, votre drap, ou encore dans les moindres fissures de votre chambre, tant que la lumière ne les atteint pas. Vous les trouverez également dans la tapisserie, les tableaux, ou les planchers en bois.

Ces insectes se nourrissent de sang humain, surtout durant la nuit lorsque vous dormez. Leur piqûre peut ressembler à celle d’un moustique. Elles peuvent provoquer de l’allergie si votre corps est assez sensible. Les punaises sont des parasites qui peuvent se développer plus rapidement que vous ne le pensez. Il est donc urgent de vous débarrasser des punaises de lit.

La méthodologie de la congélation

Si vous croyez qu’il y des punaises de lit dans vos habits, vous pouvez les éradiquer avec la méthode de la congélation. Cela consiste à mettre les vêtements dans un sac en plastique. Ensuite, vous mettrez le sac dans votre réfrigérateur toute la nuit durant. Aucune punaise de lit ne pourra alors y résister. Le matin, vous pourrez déballer le sac et être sûr que vos vêtements sont désinfectés. Si tous vos habits ont été envahis, il vous suffira de reprendre le processus jusqu’à ce qu’ils y passent tous.

Nettoyez minutieusement vos meubles

Si vous voulez être certain de ne pas avoir de punaises de lit chez vous, vous pouvez passer à un nettoyage minutieux de vos meubles. Pour ce faire, déplacez tous vos meubles et dépoussiérez-les à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse adaptée. Prenez le temps d’y aller avec minutie en nettoyant correctement chaque recoin.

En ce qui concerne les placards, faites usage d’un aspirateur pour aspirer toute la poussière et par ricochet tous les parasites. Aussi, si vous disposez d’un parquet en bois, n’hésitez pas à le nettoyer de temps à autre et à le cirer. La fréquence d’une fois par mois serait déjà intéressante. Même si l’odeur pourrait être forte, elle s’estompera au bout de quelques jours, pour un résultat plutôt satisfaisant. Par ailleurs, vous pouvez faire appel à une entreprise de dératisation qui vous y aidera certainement avec professionnalisme.

La housse anti punaises de lit

Comme expliqué en introduction, on sait d’où viennent les punaises de lit. Il est donc essentiel de lutter contre eux jusqu’à leur dernier retranchement. Ainsi, il existe des méthodes de préventions et de lutte un peu plus poussées que celles utilisées jusque-là. La housse anti punaises de lit est l’une d’entre elles.

En effet, c’est un dispositif qui vous permet d’assurer la protection de votre matelas et sommier contre la contamination des punaises de lit. Seulement, les housses servent surtout dans le but de prévenir et non à titre curatif. Elles s’adaptent à votre lit et à vos oreillers. Vous pouvez les utiliser surtout pour les lits des bébés qui sont assez vulnérables par rapport à ces punaises de lit.

Les housses anti punaises de lit sont assez faciles à installer. Il faut simplement s’en procurer dans le commerce pour installer le matelas en tenant compte de la notice afin d’éviter de probables fuites. La housse est dotée d’un système étanche qui empêche la formation des niches de punaises de lits. Elles ne disposent d’aucun pli ni d’aucune couture. Cela ne laisse donc aucune possibilité pour permettre la prolifération des colonies de punaises de lit.

Les pièges anti punaises de lit

Saviez-vous que des pièges anti punaises de lit existent ? De tels pièges vous permettent de réduire l’invasion des punaises de lit. Il suffit de les installer de part et d’autre du lit de façon assez délicate. Pour ce faire, recherchez et achetez des pièges anti punaises de lit dans le commerce. Ensuite, installez-les au pied du lit de chaque côté des pieds. Ainsi, lorsque les punaises de lits voudront grimper vos matelas, elles seront automatiquement prises au piège.

Ces pièges anti punaises de lit sont collants comme les pièges de cafard ou même certains pièges à rats. Les bestioles seront donc collées au piège et ne pourront plus s’en aller.