Home » Maison Quel type de portillon installer chez vous ? Maison Quel type de portillon installer chez vous ?

Le portillon est défini comme un portail classique dont font usage les piétons et dispose d’un seul vantail. Ainsi, pour l’ouvrir deux options se proposent à vous : soit vers la droite, soit vers la gauche. Comme son nom l’indique, généralement le portillon est plus petit qu’un portail battant ou coulissant. Il dispose souvent d’une largeur d’un à deux mètres, et sert de portail aux piétons lorsque la porte principale est fermée ou lorsque votre voiture entre ou sort. Vous vous en doutiez. Il en existe de plusieurs types. Il convient donc de se demander quel type de portillons l’on peut installer chez soi.

Le portillon grillagé pour sécuriser l’accès à votre jardin

Le plus souvent utilisé pour les résidences, le portillon grillagé est un portillon idéal pour les jardins qui mènent sur la voie publique. C’est un portillon plutôt pas cher que l’on trouve à tous les prix. Malgré cela, il est d’un véritable avantage pour le jardin, car il lui donne une esthétique différente. Il est assez pratique par exemple lorsque vous ne voulez pas prendre par l’entrée principale de votre maison ou d’un appartement. C’est aussi un type de portillon qui peut venir en complément d’une clôture en grillage rigide, avec des couleurs pour la plupart du temps standard qui lui sont appliquées, tel que la couleur verte. Si vous êtes sur le point de réaliser votre portillon, vous pouvez vous référer à « La maison de la clôture » qui propose différents types de portillons.

Le portillon industriel

Lorsque vous cherchez à sécuriser à tout prix un lieu sensible ou encore les extérieurs des bâtiments de votre entreprise, vous devrez certainement vous tourner vers le portillon industriel. En effet, le portillon industriel est un portillon souvent barreaudé, qui permet de sécuriser l’accès à un site en particulier. Il dispose de plusieurs possibilités de sécurisation. Il peut être fermé par une serrure, un système de lecture de badge ou encore un digicode. En fonction de la configuration du lieu, il est possible que vous optiez pour un portillon simple ou encore un portillon à double battant.

Construit à base de divers types de matériaux aussi solides tels que l’acier, le portillon industriel empêche quiconque de pénétrer dans une enceinte fermée et est plus sécurisant que les portillons classiques que l’on retrouve généralement à l’entrée des maisons. L’on peut installer le portillon industriel dans l’objectif de délimiter par exemple, une enceinte sportive. L’on peut aussi l’utiliser pour sécuriser l’accès à un site restreint ou industriel.

Par ailleurs, généralement ce type de portillon s’ouvre à 180 degrés, ce qui le rend donc plus maniable que les autres types de portes ou de portillon. Enfin, il est disponible en différentes dimensions dont les largeurs varient entre 1 m — 1,50 m, puis les hauteurs entre 1 m — 2 m.