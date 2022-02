Home » Finance Quel est le meilleur moyen pour se défiscaliser ? Finance Quel est le meilleur moyen pour se défiscaliser ?

Pour les Français, la fiscalité représente un ennemi qu’il faut combattre par tous les moyens. En effet, la politique française en rapport avec la fiscalité est très rigoureuse et très stricte. L’impôt sur le revenu de ses citoyens n’est pas à négocier. Face à cette contrainte, plusieurs méthodes de défiscalisation ont vu le jour. Vous souhaitez aussi vous défiscaliser ?

Utiliser les produits d’épargne pour défiscaliser

Grâce aux produits d’épargne, vous pouvez vous défiscaliser tout en préparant un projet de retraite, d’achat immobilier et de transmission. Varié et diverse, ces produits d’épargne vous permettent d’échapper à l’impôt sur le revenu ou de diminuer ce dernier. En tête de liste, on retrouve l’assurance-vie et le plan d’épargne en action (PEA). Son objectif est d’épargner et d’obtenir des revenus de patrimoine exonéré d’impôt.

Ces deux produits d’épargne ci-dessus sont réputés comme étant les plus bonnes niches fiscales des épargnants. En deuxième position, on retrouve le plan d’épargne-retraite (PER). Il a pour objectif de diminuer vos revenus imposables. Le PER vous permet de payer moins d’impôts quand vous êtes en phase de vie active. Ce qui vous permet d’avoir un complément de revenus pendant votre retraite.

En troisième position, on retrouve le contrat Madelin. C’est un produit d’épargne proche de PER. Cependant, il n’est pas accessible à tout le monde. En effet, le contrat Madelin est réservé pour les travailleurs non-salariés. Avec le contrat Madelin, vos cotisations sont aussi déductibles de votre bénéfice imposable. Mais, lorsque vous commencez votre retraite, vous percevrez une rente viagère jusqu’à votre décès. Il est aussi possible d’utiliser le plan d’épargne pour l’entreprise ou le plan d’épargne pour la retraite.

Utiliser les dispositifs de défiscalisation immobilière

Pour utiliser ces dispositifs, il faut bien évidemment un investissement (au moins 10 000 euros) important pour s’acquérir les biens immobiliers. Mais, rassurez-vous ces dispositifs représentent un puissant outil de défiscalisation. Par ailleurs, pour opter pour la défiscalisation, il faut opter pour un dispositif fiscal spécifique. Parmi ces derniers, on distingue : l’imposition sur le revenu locatif (LMNP), le dispositif de Pinel et de Normandie.

Le LMNP vous permet d’échapper à l’impôt sur les revenus locatifs. Grâce à ce régime, vous neutralisez l’impôt sur le revenu locatif en louant un bien immobilier meublé. En optant pour le LMNP, vous pouvez amortir le prix du bien. Ce qui permet d’avoir une imposition de 0 E par la réduction de l’assiette taxable à 0. Le dispositif de Pinel et Denormandie quant à eux, vous permet de réduire l’impôt sur le revenu.

Le dispositif de Pinel est une loi qui est particulièrement réservée à l’immobilier neuf. Le dispositif de normandie, quant à lui, est expressément réservé à l’immobilier ancien. Par conséquent, peu importe l’âge de votre bien immobilier, vous trouverez forcément pour votre compte. Pour bien défiscaliser, il faut choisir le bon dispositif immobilier. En effet, il faut être très sélectif pour éviter les programmes trop surévalués.

En somme pour défiscaliser, les deux moyens les plus efficaces sont les produits d’épargne et l’investissement immobilier. Par ailleurs, vous pouvez aussi investir dans les entreprises. L’Etat accorde d’importantes réductions d’impôt sur le revenu aux entreprises qu’il soutient. Parmi ces derniers, on distingue les sociétés d’outre-mer, les secteurs de forêts, les PME et les entreprises opérant dans le secteur de l’audiovisuel.