Quel budget prévoir pour une machine à glace italienne ? Loisirs Quel budget prévoir pour une machine à glace italienne ?

Dans les années 40, la glace italienne a vu le jour aux États-Unis et, depuis, elle traverse les décennies et les pays tout en comblant les attentes des enfants et des adultes. Si vous avez un magasin, un bar ou encore un restaurant, vous pourriez proposer une telle gourmandise puisqu’elle est souvent vendue quelques euros. Que ce soit en été ou encore en hiver, les ventes peuvent vraiment satisfaire tout le monde. Vous devez donc acheter une machine à glace italienne grâce à un professionnel.

Soyez vigilant au nombre de becs pour votre machine

Généralement, vous avez trois becs pour cette machine à glace italienne, cela permet d’avoir deux parfums et un mélange de ces derniers. Dans la plupart des cas, les clients ont de la vanille et de la framboise, mais d’autres parfums sont possibles comme le chocolat ou encore la pistache. Dans ce cas de figure, vous devrez prévoir plusieurs machines pour avoir autant de saveurs.

N’oubliez pas de bien prendre en compte vos besoins et vos préférences puisque le budget peut rapidement être très élevé.

En effet, une machine à glace italienne est souvent facturée 5000 euros avec trois becs.

Ce sont des versions classiques que vous pouvez croiser dans les fêtes foraines, mais certaines sont élégantes.

Vous pouvez alors les positionner sur un comptoir par exemple, mais le prix est un peu plus élevé puisque vous devez prévoir plus de 8000 euros. C’est notamment le cas pour la machine estampillée Borloni.

Comment obtenir une bonne glace italienne ?

Elle se démarque d’une glace classique puisqu’elle est beaucoup plus aérienne grâce à l’air injecté. De ce fait, lors de la dégustation, elle fond immédiatement dans la bouche et c’est très plaisant. La qualité d’une machine à glace italienne se mesure à celle de l’air injecté et il ne faut pas négliger ce critère. Lorsque le débit est trop faible, la glace reste compacte, mais, s’il est trop élevé, elle devient pratiquement impossible à manger. Il faut alors utiliser la machine en respectant bien toutes les préconisations du fabricant pour avoir une délicieuse glace.

Pour cela, il suffit d’abaisser le levier, la glace est alors mélangée à l’air immédiatement pour avoir un produit très aérien qui est parfaitement réfrigéré puisque ces machines sont branchées à une prise secteur pour avoir une température adaptée. Vous pouvez d’ailleurs l’utiliser en été ou en hiver puisque le condensateur tropicalisé peut supporter toutes les conditions météorologiques et c’est un réel point fort.