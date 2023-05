Impression 3D : quels avantages pour les PME et PMI françaises ?

L'impression 3D est aujourd'hui une technologie reconnue et adoptée par de nombreuses entreprises en France. Il s'agit d'une innovation de grande ampleur qui permet aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et aux Petites et Moyennes Industries (PMI) françaises de bénéficier d'opportunités considérables en matière de recherche & développement, prototypage, production à petite échelle, ainsi que de production en grande série.

Avantages pour la R&D et le prototypage

L'impression 3D offre aux entreprises des avantages considérables lorsqu'il s'agit d'innover. En effet, cette technologie permet aux professionnels du secteur industriel de faire rapidement des prototypes à partir d’un fichier numérique. Cela leur facilite la tâche car ils peuvent ainsi faire des essais plus rapides et réduire sensiblement le temps nécessaire à la conception et au développement des produits.

De plus, l’impression 3D permet à un ingénieur ou à un concepteur d’effectuer rapidement une analyse approfondie des pièces finales grâce à l’utilisation de matériaux variés qui donnent une précision optimale. Cela signifie qu’ils peuvent obtenir des résultats plus précis pour chaque prototype sans devoir passer par les longs processus habituels.

Production à petite échelle

Le coût associé à l’impression 3D est généralement très bas comparé aux autres techniques traditionnelles telles que le moulage ou l’usinage. Les PME/PMI peuvent donc profiter de cette solution afin de produire des pièces en petites quantités sans compromettre leurs marges bénéficiaires. Par exemple, les fabricants peuvent utiliser ce procédé pour créer facilement des pièces rares ou obsolètes qui ne sont pas disponibles sur le marché.

Production en grande sertie

Même si vous êtes une petite entreprise française, vous pouvez toujours profiter du service proposé par certaines sociétés spécialisée dans l’impression 3D pour produire vos pièces en grande quantité. Ces sociétés proposent généralement un service sur mesure selon les besoins de votre entreprise afin que vous puissiez obtenir exactement ce dont vous avez besoin : qualité, volume, matière... Tout ceci est possible grâce à l’utilisation intensive des technologies modernes telles que la fabrication additive (FA).

Faites confiance à Addinnov pour vous accompagner

Addinnov est une société basée à Rennes, et véritable spécialiste français de l’impression 3d. Elle propose son expertise aux PME/PMI afin qu’elles puissent tirer profit pleinement des technologies comme celles-ci. Addinnov est de plus en plus sollicitée pour des projets en grande série.

Vous êtes aux commandes d'une PME/PMI françaises, et vous avez besoin d'accélérer votre R&D tant au niveau du prototypage que de la production en petite et grande série. Encore plus si votre projet implique la réalisation ou la reproduction de pièces complexes, ne cherchez pas plus loin. Contactez-les car l'impression 3d est faite pour vous !

