Prendre le temps de découvrir l’Inde

L’Inde fait partie de ces destinations qui ne vous laissera pas indifférent. Du Nord au Sud, vous aurez tout le loisir de profiter de paysages magnifiques emplis d’odeurs et de couleurs inégalables. Tantôt bruyante et surchargée, tantôt silencieuse et invitant à la décontraction, elle vous surprendra à bien des égards. Alors pour en profiter au mieux, l’idéal est de prévoir un voyage relativement long afin que vous puissiez parcourir les méandres du pays. Or, avant de vous y rendre, il faudra impérativement vous munir du précieux visa qui vous permettra de séjourner jusqu’à 90 jours sur le territoire. Et grâce à des entreprises spécialisées sur le net, toutes les démarches seront facilitées pour que vous puissiez entièrement profiter de votre séjour.

L’Inde du nord au sud

Dans l’Inde du Nord, vous ne pourrez pas passer à côté de la capitale : Delhi. Et entre les nouveaux quartiers et les plus vieux, c’est une population bruyante qui vit à tous les instants. Ici, vous ferez bien évidemment la rencontre du Taj Mahal mais également des abords du Gange, ce fleuve sacré. Et si vous osez aller vers le Rajasthan, vous découvrirez les plus beaux temples jamais construits par les maharajas. Quant au sud, c’est du côté de Bombay qu’il faut regarder avec son activité économique intense et ces fameux studios du Bollywood. Non loin de là, vous basculerez dans un univers paradisiaque, proche de Goa, entre des plages de sable fin et des rizières. Alors si vous êtes partants pour découvrir ces mille et un paysages, sachez qu’avant de partir, il faudra impérativement préparer un visa.

Quel visa pour l’Inde ?

Pour obtenir un visa pour l’Inde, il vaut mieux s’y prendre à l’avance. Mais il possède de nombreux atouts puisqu’il est valable pour une durée de 1 an avec de multiples entrées possibles qui s’étendent jusqu’à 90 jours pour les touristes et 180 jours pour les professionnels. De plus, il vous permet d’atterrir dans 28 aéroports et 5 ports maritimes. Autant dire que vous pourrez en profiter largement. Et concernant vos démarches, certaines entreprises se sont désormais spécialisées dans leur délivrance et vous facilitent la vie. D’un simple clic, elles vous demanderont quelques renseignements et des justificatifs de manière à se charger de tout. Après, il ne vous restera qu’à attendre entre 8 et 10 jours avant de définitivement boucler votre valise.