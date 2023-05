Tendances : deux manières de se préparer aux 24 Heures du Mans

Les 24 Heures du Mans sont une compétition automobile qui dure comme le nom le suggère… 24 heures ! Celle-ci est très populaire en France et dans le monde entier, c'est pourquoi chaque année, à peu près 250 000 spectateurs s'y rendent. Dans cet article plutôt original, nous allons vous donner deux manières de vous préparer au mieux à cette compétition automobile qui se déroule le 10 et 11 juin.

L'achat de vêtements et accessoires dans la boutique officielle

Que vous soyez devant votre télé ou que vous ayez eu la chance d'obtenir une place dans les gradins, il va falloir vous habiller pour l'occasion. Pour cela, pas besoin d'aller bien loin : il existe en effet la boutique officielle des 24h du Mans qui est bien fournie. En plus des vêtements classiques (t-shirts, casquettes, chemises…), vous y trouverez des accessoires comme des sacs en cuir mythiques ou bien des portefeuilles.

Sachant en plus que cette boutique ne vise pas uniquement les hommes puisque vous trouverez aussi des vêtements ou accessoires pour femmes et enfants. Une bonne occasion pour habiller toute votre famille afin d'être dans l'ambiance de la course !

La visite du musée des 24 Heures du Mans

Si vous souhaitez vous imprégner de l'histoire et des coulisses de cette course mythique, vous pouvez vous rendre au musée des 24 Heures du Mans. Situé juste à côté du circuit, il vous propose de découvrir plus de 120 véhicules qui ont marqué l'épreuve, ainsi que des objets, des documents et des vidéos qui retracent son évolution depuis sa création en 1923. Eh oui, on arrive à la centième année en 2023, c'est pourquoi il faudra s'attendre certainement à quelques surprises comme la venue d'anciens pilotes mythiques.

Par ailleurs, le musée vous offre également la possibilité de visiter les coulisses du circuit, comme les stands, les paddocks ou la salle de presse. Là encore, il n'y a rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance !