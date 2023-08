E-cigarettes : quelles sont les meilleures marques aujourd'hui ?

Lorsqu'on souhaite se mettre à la cigarette électronique afin d'arrêter de fumer, il faut accorder une certaine importance à l'appareil que l'on va acheter. En effet, si vous optez pour un produit bas de gamme qui ne vous donne pas entière satisfaction, votre initiative d'arrêter le tabac risque d'être un échec. Nous allons vous présenter dans cet article quelques marques sûres qui ne devraient pas vous décevoir !

La marque chinoise Innokin

Oui, vous avez bien lu : on conseille une marque chinoise en premier ! Toutefois, Innokin n'est pas “n'importe qui” puisqu'il s'agit d'un géant qui est né il y a plus de 12 ans à Shenzhen. Il est notamment connu pour proposer des produits très variés et surtout stylisés qui conviennent parfaitement aux débutants. Leurs kits qui vont de 35€ à 70€ sont de qualité et vous pouvez ainsi y aller les yeux fermés.

Ils vendent aussi des pièces détachées (clearomiseurs, drip tip, capuchon…), ce qui fait de votre e-cigarette un produit durable. Cliquez ici pour en savoir plus sur les produits de cette marque.

La marque Geekvape

Encore une marque chinoise fondée aussi à Shenzhen. En fait à l'heure actuelle, les gros producteurs de vapoteuses sont pratiquement tous chinois. On aurait pu également citer Aspire ou Vaporesso dans le même ton. En fait, les constructeurs occidentaux ne sont là que dans le très haut de gamme avec des kits à plus de 200 euros. Si vous n'avez jamais vapoté ou que vous n'êtes pas un féru de technologie, il y a peu de chances que ces produits soient adaptés à vos besoins.

Pour ce qui est de Geekvape, on aime surtout leurs produits très stylisés qui sortent du lot. Leurs kits sont de très bonne qualité et on aime particulièrement leur gamme Legend qui met tout le monde d'accord. Enfin, surtout les geeks comme nous, cela va de soi !