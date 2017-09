Les modalités d’entrée à la Cité de la Voile Éric Tabarly

Situé au centre de la ville de Lorient, ce site est accessible par tous les moyens. Les visiteurs n’ont donc aucune raison de présenter leur inquiétude. Vous pouvez vous rendre au musée en empruntant la voiture tout comme en utilisant la voie maritime.

Le passage routier

Pour ceux qui viennent des régions voisines, vous pouvez suivre les panneaux routiers qui indiquent la route qui mène jusqu’au musée. De cette manière, vous arriverez dans la région touristique en toute sécurité. Vous serez accueillis et votre véhicule aura un stationnement dans les meilleures conditions. Il existe des véhicules de transport qui travaillent aussi sur cette destination. Pour ceux qui empruntent le transport en commun, ils peuvent les attendre. Si vous habitez dans la ville de Lorient, vous n’aurez pas les difficultés de transport. Le musée offre des services personnalisés qui permettent d’assurer votre transport en toute quiétude.

Le passage maritime

Par ce moyen de transport, vous pouvez utiliser des barques qui vous conduiront au site touristique. C’est un musée qui est situé en bordure de l’océan. Vous pouvez donc accoster sur le rivage et entrer directement dans le musée. Il vous sera réservé sans aucun doute un accueil chaleureux. Pour les personnes qui habitent sur les régions côtières, il s’agit d’un moyen de transport le plus adapté à leur besoin. Car elles éviteront les embouteillages observés sur le trajet routier. Ceux qui habitent les régions éloignées peuvent aussi utiliser ce type de transport pour parvenir plus rapidement au musée de la Cité.

L’adaptation des moyens d’accès

Tout le monde est le bienvenu dans cette région touristique de la France. Les moyens sont pris pour assurer la satisfaction de tous les visiteurs. Pour les personnes qui présentent un handicap, elles sont accueillies sur des surfaces adaptées à leur état. Si votre visite est précédée par la phase de réservations, tout handicap que vous signalerez sera pris en compte. Le musée poursuit la volonté d’accueillir les personnes de toute catégorie en cherchant les moyens de faciliter leur déplacement dans le site et optimiser leur tourisme.

En facilitant l’accessibilité au site touristique, le musée s’engage dans une politique permettant d’attirer autant que possible la clientèle. En dissipant toutes les inquiétudes quant à la mobilité des personnes handicapées, la Cité de la Voile Éric Tabarly offre la chance à tout le monde de pouvoir réaliser ses loisirs dans les meilleures conditions.