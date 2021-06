Home » Santé Pourquoi vape CBD ? Santé Pourquoi vape CBD ?

Le succès de CBD a entraîné une croissance exponentielle de sa propagation dans le monde entier. Le cannabidiol, également connu sous le nom de CBD, est un composé extractible du chanvre industriel. Le CBD est transformé en différentes formulations destinées à la consommation, notamment des e-liquides, de l’huile de CBD, des crèmes et des produits comestibles, des capsules aux chewingums.

Vaping CBD est devenu l’une des méthodes les plus efficaces et les plus populaires pour consommer du CBD. En effet, la vaporisation du CBD est le moyen le plus rapide et le plus facile d’introduire le CBD dans le corps. Il aide également les consommateurs à éviter la biodisponibilité du médicament, ce qui est inévitable avec d’autres méthodes telles que le tabagisme. Cependant, il se peut que vous souhaitiez consulter votre médecin avant de vaporiser le CBD, surtout si vous êtes sous l’influence de n’importe quel médicament.

A lire en complément : Un remède anti gueule de bois pour profiter de vos soirées

Voici un guide sur tout ce que vous devez savoir sur la vaporisation du CBD, y compris ses avantages et comment le faire.

Différence entre l’huile de CBD et E-liquide CBD

Les huiles de CBD existent sous diverses formes, notamment l’huile de CBD, les e-liquides CBD et l’huile de résine de cannabis. Les trois formes sont créées dans des états de viscosité différents. L’huile de CBD, comme la plupart des huiles végétales, contient des triglycérides qui produisent de mauvais sous-produits lorsqu’ils sont brûlés ou vaporisés. Par conséquent, vous ne devriez pas essayer d’utiliser de l’huile de CBD pour vapoter ; cela endommagera vos cigarettes électroniques et, pire encore, cela pourrait nuire à votre santé.

A découvrir également : Eric Fallet nous présente le dispositif « hôpital sans tabac »

Les liquides E-cigarette CBD sont conçus uniquement pour le vapotage. Ils sont moins visqueux grâce à un agent éclaircissant. En fait, ils consistent en un mélange de propylène glycol et de glycérine végétale, qui se vaporise facilement s’il est brûlé à basse température.

ACHETER MAINTENANT E-LIQUIDES CBD

Types de cigarettes électroniques à acheter pour les e-liquides CBD

Ces dernières années, les liquides e-cig CBD ont été de qualité inférieure aux normes attendues. Heureusement, de nombreuses marques CBD exercent des normes élevées de contrôle de qualité parmi lesquelles vous pouvez choisir le meilleur liquide. Il existe deux types de cigarettes électroniques que nous recommandons d’utiliser avec des liquides CBD :

Stylo Cigarette

C’est la méthode la plus courante de vapotage. Il se compose d’un atomiseur avec une résistance chauffante à l’intérieur. Le réservoir de la chambre contient l’huile de vapotage CBD insérée pour la vaporisation. Un inconvénient de la cigarette électronique à stylo est que l’atomiseur à l’intérieur est consommé périodiquement, en particulier lorsqu’un liquide de vapotage inapproprié est utilisé. Cela nécessite l’utilisateur doit remplacer fréquemment l’atomiseur, ce qui représente un coût supplémentaire. De plus, la résistance au chauffage peut être cassée et portée si vous utilisez souvent l’e-cig. Cela peut entraîner l’inhalation de résidus métalliques par la vapeur inhalée, ce qui est dangereux pour la consommation humaine.

Cigarettes électroniques avec réservoir (également connu sous le nom de Mod)

Les e-cigs en citerne sont réputés pour leur production de vastes nuages de vapeur. Ils sont idéaux pour vapoter le e-liquide CBD. Ils se composent d’un atomiseur, d’un réservoir et d’un serpentin de chauffage. L’atomiseur est enveloppé de différents types de matériaux tels que la silice, le coton ou la mèche en nylon. Ces matériaux sont responsables de l’absorption du e-liquide ajouté dans le réservoir. Le liquide absorbé est ensuite brûlé par les serpentins chauffants, libérant de grandes quantités de vapeur. Les mods sont idéaux pour vapoter un e-liquide car ils sont économiques, ils ont des atomiseurs remplaçables et sont rechargeables.

Il existe deux types de citernes e-cig : réutilisables et jetables.

Les produits réutilisables permettent aux utilisateurs d’ajouter des liquides une fois épuisés. Les vaporisateurs jetables, en revanche, sont fournis avec des cartouches préremplies qui doivent être jetées une fois épuisées.

Différents types de cigarettes électroniques sont vendus dans différentes gammes de prix. Le prix moyen du marché varie entre 20 et 50 euros. Cependant, vous pouvez trouver des vaporisateurs beaucoup plus chers.

Si vous vous demandez comment le e-liquide CBD est vapé, vous n’avez pas à vous inquiéter. Voici les étapes à suivre :

1. Achetez votre e-cigarette et votre e-liquide CBD

Si vous n’avez pas d’e-cig, c’est la première chose que vous voudrez acheter. Vous devriez également acheter un e-liquide CBD testé et qualifié. La plupart des vaporisateurs auront déjà des e-liquides fournis, mais vous aurez peut-être besoin de liquides supplémentaires.

2. Ajouter le e-liquide au CBD dans la cigarette électronique

Lorsque la cartouche e-cig est vide, vous devez ajouter votre liquide. Attendez quelques minutes que les matériaux qui s’enroulent autour du serpentin de chauffage absorbent correctement le e-liquide.

3. Activez le vapotage et profitez du CBD.

Une fois que l’e-liquide a été correctement immergé et absorbé dans le serpentin de chauffage, appuyez sur le bouton « Power ». Inspirez la vapeur produite par l’embout buccal de votre vaporisateur et maintenez la vapeur dans vos poumons pendant quelques minutes avant d’expirer.

4. Nettoyer après utilisation

Les vaporisateurs peuvent contenir des bactéries, des moisissures et des nanoparticules métalliques s’ils ne sont pas correctement nettoyés. Assurez-vous de les nettoyer. correctement après utilisation et rangez-les dans un espace propre, à l’abri de toute contamination.

Études sur le vapotage CBD et les terpènes

Les terpènes font partie des nombreuses huiles parfumées produites par la plante de cannabis. Bien que les terpènes soient connus pour leurs variétés et leurs arômes, ils ont également une certaine valeur thérapeutique. Raphaël Mechoulam a conclu que tous les ingrédients produits par le cannabis peuvent fonctionner ensemble pour obtenir un effet plus significatif. Cette inférence est appelée « effet d’entourage ». Cela est soutenu par de multiples études, démontrant que le CBD peut produire de meilleurs résultats si le spectre complet, c’est-à-dire extrait avec tous les cannabinoïdes et terpènes. Un spectre complet indique toutefois qu’il peut également y avoir des traces de THC même si, bien sûr, des valeurs inférieures à la limite de l’UE de 0,2 %. Dans ce cas, nous recommandons d’acheter des e-liquides CBD contenant 0 % de THC, c’est-à-dire produits exclusivement avec des cristaux de CBD purs.

Articles connexes : CRISTAUX DE CBD — LE GUIDE ULTIME