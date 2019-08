Home » Business Pourquoi Paris concentre-t-il autant les enseignes de prestige ? Business Pourquoi Paris concentre-t-il autant les enseignes de prestige ?

Au niveau mondial, Paris passe depuis plus d’un siècle comme la capitale du glamour et du romantisme. Cette réputation, la Ville Lumière la doit en partie a ces grands créateurs qui y ont élu domicile, entre autres Chanel, Dior, Yves Saint-Laurent et Giorgio Armani. Des noms associés à l’industrie du luxe dans le domaine du prêt-à-porter, dont les produits s’écoulent à des prix très élevés dans des boutiques du plus grand chic. Néanmoins, il n’y a pas que le prêt-à-porter de prestige qui se concentre à Paris, dans la mesure où cette observation vaut également dans le domaine des cosmétiques, de la gastronomie ou encore de l’hôtellerie.

Domicilier son entreprise à Paris, une nécessité dans certains secteurs

La domiciliation d’une entreprise agit dans certains secteurs d’activités comme une véritable carte d’identité. “Dîtes-moi d’où vous venez, je vous dirai qui vous êtes” est en quelque sorte la logique qui se cache derrière tout cela. Voilà pourquoi dans le secteur des industries du luxe, opter pour une domiciliation de son entreprise à Paris est d’une importance si haute. De fait, un nouveau venu dans le cercle très privé de ces entreprises peut se retrouver tout bonnement ostracisé pour ne pas avoir la bonne adresse.

Paris attire envers et contre tout une clientèle friande de produits de luxe

Si pouvoir présenter une adresse à Paris est indispensable en terme d’image pour certaines entreprises, elles s’installent dans la capitale française également parce qu’y réside une clientèle à fort pouvoir d’achat très friande en matière de produits de luxe. Ce n’est donc pas un hasard si l’on retrouve autour des Champs-Élysées et de l’Avenue Montaigne les plus grandes marques françaises et internationales, devant les vitrines desquelles se pressent autant de riches touristes de passage que des résidents fortunés de ces quartiers. Ainsi, on comprend aisément l’importance d’élire domicile à Paris pour ces enseignes.