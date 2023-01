Pourquoi ne pas acheter du bitcoin tout de suite ?

Avez-vous songé à acheter du bitcoin ou à investir dans les cryptomonnaies. Avant de faire votre premier dépôt de fonds, parcourez les lignes du présent article pour vous éviter bien des bricoles.

Il est très facile d’acheter du bitcoin

Que ce soit pour investir ou pour trader, acheter du bitcoin sur internet se fait toujours en trois étapes faciles. S’il s’agit de votre premier achat btc, sachez que vous devez avant tout trouver une plateforme de trading fiable, autrement dit, une plateforme réglementée. En France, faites votre achat de bitcoin sur une plateforme agréée par l’AMF ou l’Autorité des Marchés Financiers.

A lire également : Pourquoi faire appel à un courtier pour vos projets de prêt à Toulouse ?

Au Royaume-Uni, l’autorité compétente est la FCA et à Chypre, c’est la CySEC. Globalement, il s’agit des autorités les plus fiables dans le domaine des crypto-monnaies. Comme référence en matière de plateformes de trading fiable, commencez par eToro. Une fois que vous avez trouvé votre plateforme, il vous suffit d’ouvrir un compte protégé par un mot de passe.

Notez que sur les plateformes de trading comme eToro, il est possible de créer votre compte avec votre compte Facebook ou Google. Une fois le compte créé et validé, il ne vous reste plus qu’à faire un dépôt de fonds par PayPal ou par carte bancaire, c’est selon les modes de paiement acceptés par le site. Ensuite, vous pouvez commencer à acheter vos premiers Bitcoin.

A lire en complément : Le FMI et les cryptomonnaies : régulation globale et coordonnée

Achat de bitcoin : les prérequis

Il existe un nombre très important de cryptomonnaies dans lesquelles vous pouvez investir. Mais jusqu’à présent, le Bitcoin ou BTC reste la monnaie virtuelle la plus stable bien que dernièrement, le prix du bitcoin ait également connu des baisses. Effectivement, le Bitcoin a également été victime de la crise malgré le fait qu’il ait toujours été assez costaud au fil des années.

Avant d’investir dans le bitcoin et trader, il convient de comprendre dans les moindres détails le fonctionnement de cette monnaie virtuelle et de toutes les cryptomonnaies en général. Si vous êtes débutant, il est utile de vous inculquer les connaissances essentielles sur le Bitcoin et la technologie du Blockchain.

Pour plonger totalement dans le monde du bitcoin, commencez par lire les bons livres dédiés à cette cryptomonnaie. Ne manquez pas les événements et conférences sur le Bitcoin tout en suivant les actualités sur cette monnaie. Enfin, vous pouvez suivre les tutoriels vidéos qui pullulent sur internet depuis des années et en comprendre tout le jargon et surtout le fonctionnement.

Acheter du bitcoin : un pari risqué ?

Le bitcoin est une monnaie virtuelle fiable et dont l’histoire à travers les années a de quoi vous convaincre. Pouvez-vous perdre de l’argent en achetant du bitcoin ? La réponse est OUI. Pouvez-vous en gagner ? La réponse est également OUI. Ce qu’il faut comprendre est que le bitcoin est un actif financier volatile, voire très.

Il peut y avoir des milliers d’euros de différence en 24 heures. Toutefois, il faut comprendre que de nombreux actifs financiers, pas que les cryptoactifs sont aussi volatiles que le Bitcoin, voire plus. Et ce n’est pas pour autant que personne n’investit dedans. Le tout est de connaître dans les détails le fonctionnement de l’actif avant d’en acheter.