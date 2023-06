Legs à une association : comment faire ?

Les associations jouent un rôle crucial dans la société, autant pour soutenir les personnes les plus vulnérables, que pour protéger l'environnement ou pour promouvoir la culture et les arts. Si vous souhaitez soutenir une cause qui vous tient à cœur, vous pouvez envisager de faire un legs à une association. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir à ce sujet dans notre article du jour.

Qu’est-ce qu’un legs à une association ?

Un legs est une disposition de votre patrimoine que vous faites dans votre testament. Vous pouvez choisir de léguer une partie ou la totalité de votre patrimoine à une association qui poursuit des buts d'intérêt général. Les legs sont une source importante de financement pour les associations, qui leur permettent de mener à bien leurs projets et de continuer à agir en faveur de leur cause.

A lire également : Comment calculer ses gains en Forex ?

Les legs peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir d'un legs universel, d'un legs à titre universel ou encore d'un legs particulier. Dans tous les cas, le choix de faire un legs à une association permet de soutenir une cause qui vous tient à cœur et de perpétuer votre engagement au-delà de votre vie. Les legs à des associations sont souvent fiscalement avantageux, car ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur les droits de succession, ce qui peut constituer un moyen de diminuer les frais de succession pour vos héritiers tout en soutenant une cause qui vous tient à cœur. Faire un legs à une association est finalement une façon de laisser une trace de votre passage sur terre, en faisant quelque chose de positif pour la société et en laissant une empreinte durable.

Si la famine dans le monde et la pauvreté sont des causes qui vous tiennent à cœur, il est possible de soutenir l’association Action contre la faim qui se bat quotidiennement contre ces injustices. Vous pouvez bénéficier de plus d’informations via ce lien au sujet du legs.

A lire en complément : Quels sont les avantages du trading sur les crypto-monnaies ?

Quelles sont les étapes à suivre pour faire un legs à une association ?

Faire un legs à une association est une façon généreuse de soutenir une cause qui vous tient à cœur.

Voici les étapes à suivre pour effectuer un tel don :

Choisissez l'association à laquelle vous souhaitez léguer vos biens. Vous pouvez sélectionner une association qui travaille dans le domaine que vous soutenez, par exemple la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, les droits des animaux, etc. ;

Consultez un notaire pour rédiger un testament. Le notaire pourra vous guider pour rédiger un testament qui répond à vos souhaits et qui respecte les lois en vigueur. Vous devrez y inclure la mention de l'association à laquelle vous souhaitez léguer vos biens ;

Précisez le type de legs que vous souhaitez faire. Il est possible de choisir entre deux types de legs à savoir le legs universel, qui consiste à léguer une partie de tous vos biens à l'association, ou le legs particulier, qui consiste à léguer un bien en particulier (une somme d'argent, une propriété, un bien immobilier, etc.) à l'association ;

Informez l'association que vous souhaitez lui léguer des biens. Il est conseillé de contacter l'association en question pour lui faire part de votre intention de lui léguer des biens. Cela lui permettra de prendre des dispositions pour recevoir ce legs et d'en informer ses membres.

—-----------------

Vous l’aurez compris, faire un legs à une association présente bien des avantages. Que diriez-vous de vous intéresser plus en profondeur à cette manière de faire ?