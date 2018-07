Home » Immobilier Pourquoi l’immobilier neuf séduit-il les Français ? Immobilier Pourquoi l’immobilier neuf séduit-il les Français ?

L’immobilier neuf français se porte à merveille depuis 2016. En 2017, on notait encore une demande croissante de 5,9 %. De plus en plus, de Français optent pour des investissements dans l’immobilier neuf qui procure plus d’avantages que l’ancien. Quels sont donc ses atouts et pourquoi investir dans le neuf est-il autant prisé ?

Un plus économique et confortable

Les appartements neufs sont construits dans le respect des normes écologiques et d’isolation. De plus, les méthodes et matériaux de construction employés sont plus performants et durables. Ces deux points combinés permettent à l’immobilier neuf d’être plus économique et confortable. Ce qui permet également aux ménages d’économiser sur leur consommation d’énergie.

Des dispositifs fiscaux attractifs

En plus des atouts mentionnés plus haut, investir dans l’immobilier neuf est aujourd’hui à la portée de tous les ménages. Des dispositifs fiscaux ont été mis en place par le pouvoir public afin de faciliter la réalisation de projets dans le neuf. La loi Pinel en est l’exemple concret. Elle permet de profiter de réductions d’impôts, d’investir à travers des facilités d’emprunt, etc.

Des programmes immobiliers accessibles

Si l’investissement connait un tel succès, c’est également grâce aux nombreux programmes immobiliers accessibles. Bon nombre de particuliers ont recours aux services de promoteurs immobiliers pour la réalisation de leur projet dans la pierre. De nombreuses options sont mises sur la table (choix du type de logement, intégration des dispositifs de défiscalisation, etc.). Ce qui permet d’élargir les possibilités d’investissement.

Auprès d’un promoteur immobilier, vous pouvez investir dans le département et la ville de votre choix. Vous profiterez de son expertise dans le domaine et bénéficierez aussi de ses conseils pour la réalisation et la réussite de votre projet. En guise d’exemple, saisir une opportunité de vente d’appartement neuf à Rennes, vous apportera un retour sur investissement rapide et lucratif. Vous pourrez par la même occasion, choisir votre programme immobilier selon votre budget. À cet effet, des produits sont disponibles pour des sommes inférieures à 100.000 euros.