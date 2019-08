Home » Immobilier Investir dans le locatif à Nice, une excellente option Immobilier Investir dans le locatif à Nice, une excellente option

Sur le littoral de la Côte d’Azur, Nice possède la chance d’être une ville jouissant d’une excellente image tant en France qu’à l’international. Louée pour sa magnifique Promenade des Anglais, encensée pour son architecture qui la rapproche de l’Italie voisine, enviée pour sa douceur de vivre sans pareil et son arrière-pays à couper le souffle, la métropole niçoise ne manque en effet pas d’atouts à faire valoir pour qui cherche un petit coin de paradis où s’installer. Ainsi, pour qui souhaite placer son argent de manière intelligente, réaliser un investissement locatif à Nice peut être une bonne option, très rentable à moyen et long terme.

Rénover des bâtiments anciens, une possibilité intéressante

Sur le rivage niçois comme partout ailleurs en Côte d’Azur, le littoral est déjà très construit, ce qui rend parfois les opportunités d’investir dans le neuf réduites. De manière alternative, investir dans un bien ancien – appartement ou villa – et le retaper peut constituer une opération très rentable, pour ensuite le louer et réaliser plus tard une plus-value à la revente. Pour ce faire, des entreprises de rénovation à Nice existent, qui mettent à disposition des acheteurs leur savoir-faire artisanal et leurs compétences dans le bâtiment, dans le plus strict respect des normes architecturales locales.

Se lancer dans la location saisonnière, un créneau qui marche à Nice

Nice constitue une destination privilégiée pour de nombreux étrangers désireux de profiter des charmes de la Côte d’Azur. Russes, américains, anglais ou encore israéliens s’y pressent, souvent avec un pouvoir d’achat important. Voilà pourquoi investir dans un appartement loué de manière saisonnière via des plateformes de type Airbnb peut être rentable, avec une demande très forte de mai à septembre. De plus, cette solution permet de profiter soi-même de son appartement les semaines où il ne sera pas loué, ce qui en fait également une résidence secondaire de temps en temps.