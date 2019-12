Home » Actu Pourquoi les gobelets en carton sont-ils tendance ? Actu Pourquoi les gobelets en carton sont-ils tendance ?

Peu utilisés il y’a encore quelques temps les gobelets en carton sont à la mode en ce moment. Ils sont devenus les gobelets jetables les plus utilisés par les organisateurs d’évènements ne désirant pas utiliser de la vaisselle classique. Quels sont les points forts de ces verres jetables ? Pourquoi sont-ils devenus les verres les plus tendance du marché ?

Les avantages des gobelets en carton

Nouvelles alternatives pour la vente à emporter, pratiques et économiques, les gobelets en carton cumulent de nombreux avantages. A usage unique, ils sont peu coûteux. Leur fabrication n’étant pas onéreuse pour les industries, ils sont mis en vente à des prix assez bas. Conçus dans un carton de grande qualité, ils sont rigides et résistants à l’humidité.

Imperméables afin de contenir des boissons, ils sont de bons isolants. Ils permettent de conserver la température de leurs contenus plus longtemps. Jetables, ils offrent la possibilité de prendre sa boisson avec soi et de la boire n’importe où, que ce soit durant un trajet ou quand on n’a pas le temps de s’arrêter dans un café. Personnalisables, ils représentent un bon outil publicitaire et de communication qui aide à la communication des entreprises.

Ecologiques, tant concernant leur fabrication, leur usage que ou leur recyclage, les gobelets en carton peuvent être incinérés après utilisation. Leurs émissions dans l’air n’ont pas d’effet sur la couche d’ozone. Si pour les boissons chaudes, les verres en plastique sont peu pratiques car empêchant de se brûler, les gobelets en carton quant à eux, sont peu plus approprié car ils sont fabriqués à partir d’une matière spécifique qui retient la chaleur et qui évite de se brûler les mains.

Quand vous prenez votre café chaud avec votre gobelet en carton, il ne se renverse pas et ne vous brûle pas. En effet, pour les objets chauds, il faut généralement un contenant avec une paroi double, mais les gobelets en carton disposent de trois parois distinctes. Il est donc normal qu’elles soient aussi efficaces. Pour les boissons froides, les gobelets en carton sont recouverts de la nouvelle génération de PLA (Acide Poly Lactique/amidon végétal polymérisé).

Les inconvénients des gobelets en carton

Fabriqués à partir de bois de forêt comme matière première, ce processus est très gourmand en ressources énergétiques et en eau. Il favorise la déforestation et a un impact néfaste considérable sur l‘environnement. Le gobelet en carton se dégrade, mais l’enveloppe plastique qui le recouvre met environ 150 ans à se dégrader.

A quelles occasions utiliser les gobelets en carton ?

Très pratiques, les gobelets en carton peuvent être utilisés partout. Lors des fêtes scolaires, des goûters d’anniversaire, ou pour des événements organisés en plein air. On les retrouve aussi en entreprise, avec les bobonnes et fontaines à eau.

Dans la restauration rapide, ces gobelets sont utilisés pour contenir différentes boissons comme le café, les sodas ou encore les jus. De plus en plus prisés, les produits jetables sont devenus incontournables. Ils sont utilisés dans de nombreux évènements. Il était donc normal que des structures comme la boutique en ligne de MonoUso en vendent en gammes multiples et variées.