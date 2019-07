Home » Actu Pourquoi les emballages recyclables sont devenus essentiels ? Actu Pourquoi les emballages recyclables sont devenus essentiels ?

A l’heure où l’écologie est devenue une priorité mondiale, un secteur est en train de vivre une véritable révolution : l’emballage recyclable. Si ce terme est familier d’une grande majorité de Français, il reste encore du travail à accomplir. Cependant, les innovations ne cessent de s’accumuler depuis plusieurs années. Focus sur un produit du quotidien qui tend à devenir la référence d’un marché particulièrement porteur en 2019 dans l’Hexagone.

Un meilleur respect de l’environnement

Si la restauration rapide s’est faite une place dans le cœur des français, ce type d’alimentation nécessite un nombre important d’emballages. Sans y prêter attention, du gobelet pour la boisson en passant par le cornet pour les frites, la boite pour contenir une salade ou un plat, les emballages sont multiples. Quand on sait que très souvent le plastique est utilisé, il convient de trouver des alternatives durables. Voilà pourquoi les emballages écologiques ou recyclables ont pullulé ces derniers mois. En utilisant du kraft ou du bois, l’emballage n’est plus forcément associé à un recyclage périlleux. Toutefois, des professionnels existent-ils et quelles sont les clés pour se lancer dans cette transition.

Un marché en plein boom

Il suffit de jeter un œil sur les ventes de ces nouveaux produits pour comprendre que cette nouvelle façon de consommer est en train de se démocratiser. De nombreuses enseignes ont décidé de franchir le pas pour emballer leurs produits. En dépit des apparences et de certaines idées reçues, le prix de ce type d’emballage n’est pas forcément hors de prix. Un rapide coup d’œil sur la grille tarifaire permet de voir que les best-seller comme le gobelet, le plateau, le cornet voire les couverts ne sont pas radicalement plus chers que les emballages en plastique. Quand on sait que de nombreux fournisseurs d’emballages recyclables se sont lancés dans ce marché porteur, on comprend aisément que l’emballage recyclable, c’est l’avenir…