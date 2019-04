Home » Actu Nouvelle-Aquitaine : généreuse, une famille offre 10.000 € à l’école maternelle de leur fille Actu Nouvelle-Aquitaine : généreuse, une famille offre 10.000 € à l’école maternelle de leur fille

Rapportée dans le JT de 13H du 10 avril 2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1, cette histoire est si merveilleuse qu’elle mérite d’être contée à tous. En Charente-Maritime, une généreuse maman a récompensé l’école maternelle de sa fille en faisant un don de 10.000 €. Pourquoi autant de générosité ? La bienfaitrice voulait simplement remercier les enseignants de l’école qui prennent soin de sa fille malade.

Une générosité débordante qui secoue tout un petit village

Les habitants du petit village de Saint-Jean-d’Angély en Charente-Maritime, n’en reviennent toujours pas. Dans cette petite bourgade de 7.100 âmes, la nouvelle a rapidement fait le tour des chaumières. Si certains ont d’abord cru à un canular, l’information a été rapidement confirmée par la directrice de l’établissement, Laetitia Bayle.

Au micro des reporters de TF1, cette maman au grand cœur a expliqué que ce projet devait être réalisé avec son époux. Malheureusement, son époux n’a pas pu aller au bout de leur projet puisqu’il a brutalement été arraché à l’affection des siens, victime d’un terrible accident de la route en août dernier. Malgré tout, la généreuse donatrice a tenu à exécuter la volonté de son défunt mari.

Des projets plein la tête pour l’école

Le don de 10.000 € servira entièrement aux enfants a tenu à marteler la responsable de cette école maternelle. Rénover une partie de l’air de jeux et réaliser une sortie scolaire à la mer avec les tout-petits, voici un aperçu des premiers projets que la directrice compte concrétiser avec ce don important.

Alors que le budget de l’école n’est que de 7.000 € environ, on peut imaginer qu’une telle somme servira par ailleurs à acquérir des tables d’école maternelle plus modernes, à l’achat d’équipements pédagogiques et à offrir aux enfants divers divertissements. Quoi qu’il en soit, ce formidable geste a été vivement salué par les autres parents d’élèves qui ne sont pas prêt d’oublier une aussi belle surprise.