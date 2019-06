Home » Immobilier Comment choisir son agence de gestion locative Immobilier Comment choisir son agence de gestion locative

Confier la gestion de son bien à une société immobilière reste avantageux pour de nombreuses raisons. On compte environ 9 000 entreprises de gestion immobilière en France. Un nombre important qui rend complexe le choix de son agence de gestion locative. Il est toutefois possible de se baser sur certains critères pour bien effectuer votre choix. Voici nos conseils.

Choisir une agence spécialisée en gestion locative

Pour de nombreuses entreprises immobilières, la gestion locative ne représente pas une priorité. En effet, la gestion locative ne représente que 10 à 15 % du chiffre d’affaires de ces entreprises. De ce fait, des transactions comme la vente sont plus mises en avant. L’agent immobilier s’occupe ainsi de la gestion de la location durant ses heures creuses. Ce qui a un impact sur la réactivité de l’agence et la qualité de la prestation de manière globale. Pour ce faire, confier votre bien à un spécialiste de la location comme MIG Gestion est vivement recommandé. De plus, l’agence dispose d’un réseau de partenaires situés dans différentes zones géographiques, pour répondre à une plus grande demande.

Etudier les honoraires de gestion locative

Les honoraires de la gestion locative sont généralement complexes. Il est conseillé de s’assurer d’avoir bien compris les termes inclus. Le montant, concerne-t-il le loyer avec charges ou hors charges ? Quelles prestations sont prises en compte dans l’offre et quels sont les services additionnels ? De même, évitez de payer des charges financières abusives comme les frais de résiliation qui ne sont pas obligatoires. Les prix pratiqués peuvent varier considérablement d’une agence à l’autre. Pensez donc à comparer les tarifs et faire jouer la concurrence pour bénéficier de la meilleure offre.

Opter pour un mandat à court terme

Pour faire le choix de votre agence de gestion locative, privilégiez celles qui vous proposent des conditions plus flexibles. En effet, certaines sociétés immobilières partent sur un mandat avec engagement ferme de 3 ans. Cependant, il est préférable de choisir une agence qui vous donne la possibilité d’opter pour un mandat d’une durée d’un an. Une option qui vous permet d’annuler le contrat dans la mesure où vous n’êtes pas convaincu de la prestation.