Santé Pourquoi choisir des cosmétiques bio ?

Le cosmétique bio connaît de plus en plus un véritable engouement de la part des consommatrices. Les soins naturels sont sains pour la peau. Ils ne contiennent pas d'ingrédients d'origine pétrochimique comme les silicones, les substances toxiques, les huiles minérales.

Depuis quelques années, le bio est entré dans nos vies.

Outre la protection de l'environnement, la préservation de la planète, les cosmétiques bio sont réjouissants. Ils apportent la garantie d'appliquer sur la peau un produit biodégradable, car la majorité des composés présents ne sont pas stockés par le corps. Actuellement, les scientifiques n'ont pas assez de recul pour mesurer véritablement les effets négatifs de tous ces composants négatifs sur le corps et la santé. Par exemple, le rouge à lèvres bio maquille les lèvres comme le ferait un fard traditionnel, mais en plus il les soigne.

Les cosmétiques pénètrent profondément dans la peau

Les cosmétiques bio sont très contrôlés. Ils sont soumis à des tests très pointus. De nombreuses marques proposent aujourd'hui une gamme bio. Toutefois, on peut fabriquer ses propres produits à la maison. C'est d'ailleurs la grande tendance du moment, le fait maison. Afin d'éviter les allergies éventuelles, il est parfois préférable de faire confiance aux laboratoires. Ils produisent des produits de qualité, certifiés et labellisés.

Les cosmétiques bio sont-ils aussi efficaces que les autres ?

Selon les spécialistes, la réponse est oui. Une huile essentielle est 250 fois plus efficace qu'une herbe. En intégrant quelques gouttes d'une huile végétale pour un sérum pour le visage, les effets positifs apparaissent au bout d'une quinzaine de jours. L'efficacité n'est donc plus à remettre en question. Les cosmétiques bio ne sont pas forcément plus onéreux. On va privilégier les tubes, les flacons en pompe afin d'éviter les risques de contamination bactérienne. Le bio est en plein essor que ce soit dans nos assiettes ou la salle de bain.