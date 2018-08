Home » Business Pourquoi a-t-on besoin d’un community management ? Business Pourquoi a-t-on besoin d’un community management ?

Les réseaux sociaux sont actuellement un puissant moyen de communication qui permettent à une entreprise de créer une communauté autour de sa marque. De ce fait, il est essentiel de bien communiquer sur les produits et services de l’entreprise. Le rôle d'un community manager pour votre communication est d’adopter un marketing plus flexible basé sur la connaissance des clients. Découvrez en plus sur l’utilité d’avoir un professionnel du community management pour une entreprise.

Une gestion plus efficace des réseaux sociaux

Pour avoir une notoriété sur les réseaux sociaux, il faut au préalable définir une stratégie “social média”, c’est justement le rôle d'un community manager pour votre communication. Ce spécialiste du domaine dispose de compétences stratégiques et analytiques qui lui permettent de déterminer en fonction de vos objectifs les réseaux sociaux dont l’exploitation serait un atout pour votre entreprise. De ce fait, il effectue une analyse pour adopter pour chaque média social la stratégie de contenu la plus adéquate. Ce qui passe par la mise en place d’un planning éditorial. Chaque stratégie adoptée sera ensuite évaluée à l’aide d’indicateur afin de connaitre son niveau de performance.

En ce qui concerne les contenus publiés, il sera en charge de les diversifier en les créant sous plusieurs formats (texte, montage photo, vidéo Vine, …). Ce contenu doit être appuyé par des influenceurs capables de booster la visibilité de votre image ; c’est au community manager de les cibler.

La gestion des clients

Le community manager assure également tout aspect de la relation clientèle sur les médias sociaux pour tisser des liens avec les clients afin de les fidéliser. En effet, pour chaque société proposant ses produits ou services sur le web, il est plus facile pour ses clients et prospects d’avoir plus d’information sur les produits et de donner leur avis.

Ce dernier s’occupe donc du service après-vente pour apporter plus de satisfaction à la clientèle en vue de conforter votre image de marque. Plus les échanges seront rapides et fréquents, plus les clients se sentiront considérés, ce qui représente un avantage de taille vis-à-vis de vos concurrents. De ce fait, ce professionnel surveille constamment vos écrans pour satisfaire les demandes clients.