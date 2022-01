Home » Business Formation de formateur : tout ce qu’il faut savoir avant de s’engager Business Formation de formateur : tout ce qu’il faut savoir avant de s’engager

Cet article s’adresse aux personnes qui réfléchissent à une réorientation professionnelle, et surtout à celles et ceux qui sont intrigués par la possibilité de devenir formateur. Si cette idée vous parle, vous devez avoir beaucoup de questions.

Par exemple, quelles sont les compétences indispensables pour exercer en tant que formateur ? Est-ce qu’il existe une formation de formateur qui fait référence, ou du moins des organismes de formation spécialisés dans l’apprentissage de l’activité de formateur ? Et bien d’autres très certainement, nous allons tenter de répondre à toutes les interrogations qui sont partagées autour des formations de formateur.

Besoin de changer de vie professionnelle ?

Si vous ressentez l’envie de transmettre votre savoir ou votre expérience professionnelle, cela fait souvent écho à une lassitude par rapport à votre activité professionnelle actuelle. Et cela n’est pas un mal en soi. Il est très commun de rechercher un vent de fraîcheur après de nombreuses années de travail.

C’est justement cet aspect-là qui est très intéressant et qui facilite grandement la transition vers le métier de formateur. Toute l’expérience acquise sur le terrain représente les fondements d’une bonne formation pour vos futurs stagiaires ou élèves. Il s’agit d’une opportunité en or qui vous accorde un second souffle dans votre carrière professionnelle.

Les compétences requises pour le métier de formateur ?

La compétence primordiale qui sera nécessaire, et qui ne se rattrape pas même avec les meilleures formations de formateur : il s’agit de votre niveau d’expertise par rapport à un domaine en particulier. Cela est tout à fait logique puisqu’un formateur accompagne son public pour lui transmettre des savoirs sur un métier. Vous imaginez un professeur de français qui fait des fautes à chacune de ses phrases ? Non, ce n’est pas possible, quelqu’un qui représente une matière à l’école ou bien un métier se doit d’être crédible et pertinent.

La crédibilité commune aux deux activités est également liée à une autre compétence assez difficile à évaluer : l’aisance à l’oral. Savoir prendre la parole en public est une compétence que tout le monde ne maîtrise pas. D’ailleurs, les formations de formateur peuvent essayer de vous faire progresser à ce niveau-là mais il faut absolument que vous ayez une personnalité qui se prête bien à l’exercice.

Besoin de suivre des études particulières pour être formateur ?

Malgré le fait qu’on ait fait la comparaison entre un enseignant et un formateur, nous voulons insister sur le fait que ce sont deux professions très différentes. Dans le sens où l’enseignement est un secteur d’activité bien plus réglementé que celui des formations pour adultes.

En effet, l’activité de formateur ne nécessite pas de suivre un cursus bien défini. Il n’existe pas de parcours type demandé, ce qui ouvre les portes à beaucoup plus de personnes. Mais attention, cela ne veut pas dire non plus que c’est accessible à n’importe qui et qu’il n’y aucun contrôle. Il faut bien assurer un minimum la qualité des formations.

Pour pallier cela, il ne faut pas présenter de diplômes particuliers, mais plutôt son expertise. Celle-ci n’est pas encore assez normalisée, c’est pourtant amené à changer : la certification Qualiopi sera obligatoire à partir du 1er Janvier 2022.

Cette certification doit être délivrée par un organisme agréé. L’objectif est d’assurer la qualité des formations de formateurs. De cette manière, le futur formateur sera dans l’obligation de voir son expertise validée par un organisme certificateur.

Les formations de formateurs peuvent tout à fait renforcer des compétences déjà présentes chez le futur formateur, ou bien les inculquer pleinement. Par exemple, vous avez beau être pédagogue, suivre une formation permet d’apprendre des méthodes pédagogiques qui serviront à construire vos cours de manière plus efficace.