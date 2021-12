Home » Tech 6 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser une coque de téléphone Tech 6 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser une coque de téléphone

Vaut-il vraiment la peine d’investir dans une coque de téléphone ? Découvrez pourquoi c’est important ! Nous avons préparé pour vous une liste de 6 raisons pour lesquelles vous devriez absolument acheter un étui de bonne qualité pour votre smartphone.

1. L’étui protège contre les dommages

Le premier avantage d’un étui pour smartphone – il protège l’appareil contre les dommages, chose qui arrive à tout le monde, même aux utilisateurs les plus prudents. Des rayures, chute de la table, etc. – une coque en bois pour iPhone XS ou une coque en silicone pour Huawei Smart Pro fonctionnera très bien dans de telles situations, protégeant le téléphone contre ces dommages et préservant sa beauté.

A découvrir également : Gagnez de l’argent en devant rédacteur web

2. L’étui peut être un accessoire de style

Une coque iPhone 7 peut être traité comme n’importe quel autre accessoire, en adaptant son apparence à la tenue. Les designers vous encouragent à jouer avec votre image, en « plaçant » de temps en temps le téléphone dans un étui différent. Vous le préférez en bois ou en cuir coloré ? Vous trouverez un large choix dans les magasins en ligne ou sites web d’e-Commerce.

3. L’étui avec support vous permet de regarder des films librement

Si vous choisissez un étui spécialement conçu avec un support, vous pourrez mettre le smartphone sur le côté et regarder des films ou surfer sur Internet sans utiliser vos deux mains.

A lire en complément : Quel CMS choisir pour la création de son site web ?

4. Les étuis protègent de l’humidité

Une raison de plus pour laquelle il vaut vraiment la peine d’avoir un étui ? Ce gadget discret protège des effets nocifs de l’eau, que ce soit l’humidité de la pluie ou la plongé de l’appareil jusqu’à 1 mètre de profondeur. Bien sûr, n’oubliez pas que tous les étuis n’ont pas cette capacité. Recherchez des coques ou étuis de téléphone étanches.

5. L’étui ajoute du prestige

Un téléphone portable dans un bel étui en cuir a toujours l’air plus élégant et prestigieux qu’un appareil sans étui.

6. Il y a des étuis qui protégerons l’écran de votre smartphone aussi

Étui de téléphone, que ce soit le cadre lui-même qui protège ses bords ou une couverture complète avec rabat, il protège toujours le verre et le rend moins susceptible de se casser et de se rayer. C’est un grand avantage, même si vous utilisez déjà du verre trempé pour protéger votre écran (double protection). Après tout, l’affichage est lisible à tout moment et vous n’avez pas à remplacer ce verre de temps en temps, ce qui génère des coûts. Comme vous pouvez le constater, la protection de votre téléphone portable contre les dommages n’est pas le seul avantage d’avoir un étui pour smartphone. L’étui pour iPhone 7, l’étui pour Galaxy A71 ou l’étui pour Huawei P40 Lite peut être un ajout à votre style, pour exprimer vos goûts et votre personnalité. Choisissez les étuis qui vous conviennent le mieux et suivez les dernières tendances.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous laisser des commentaires. Nous allons répondre le plus tôt possible.