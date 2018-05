Home » Business Optimisez la productivité de vos équipes avec le bon éclairage Business Optimisez la productivité de vos équipes avec le bon éclairage

Les salariés évoluent dans la même atmosphère tout au long de la journée. L’éclairage peut donc être à l’origine d’une profonde lassitude s’il n’est pas adapté. Vous devez réfléchir à ces éléments, car ce ne sont pas des détails.

Placer le salarié au coeur de toutes les stratégies

Généralement, les entreprises pensent à améliorer le confort de leurs employés en se focalisant sur les sièges, l’aménagement des espaces, la qualité de ces derniers… Pourtant, l’éclairage de bureaux est aussi primordial, il peut donc optimiser la productivité de toutes vos équipes. En France, les sociétés s’attardent davantage sur les outils de production, et non les utilisateurs, alors que les entreprises américaines optent pour l’inverse.

L’éclairage a un réel impact sur la productivité

En effet, des espaces ludiques et de détente ont pu voir le jour dans ces établissements puisque la santé est au coeur de toutes les stratégies. Les salariés n’ont pas l’impression d’évoluer dans un univers oppressant qu’ils veulent fuir à la première occasion. S’ils sont bien installés et heureux, leur travail sera beaucoup plus intéressant. C’est donc un réel point fort pour les structures françaises qui doivent se pencher le plus possible sur leur épanouissement. L’éclairage des bureaux doit créer une ambiance chaleureuse et dynamique. Il faut éviter les couleurs criardes qui peuvent agacer au fil de la journée.

Les bienfaits de la lumière sur le travail

Les éclairages qui retransmettent la lumière naturelle sont privilégiés. Il n’est pas surprenant de constater une telle place des luminaires dans la productivité des entreprises puisque la luminothérapie a porté ses fruits ces dernières années. Elle permet de réduire les maux de tête, la fatigue, les douleurs oculaires… Les salariés travaillent ainsi dans les meilleures conditions. Pour cela, il suffit de respecter quelques exigences que ce soit pour les magasins, les entrepôts, les couloirs…