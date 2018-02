Home » Business Pourquoi créer une entreprise offshore et quels en sont les principaux avantages ? Business Pourquoi créer une entreprise offshore et quels en sont les principaux avantages ?

Quelle est l’utilité de créer une entreprise offshore ? Pour une société offshore est-elle plus avantageuse qu’une autre ? Bon nombre de dirigeants d’entreprises et d’entrepreneurs préfèrent miser sur la création de sociétés offshore afin de mieux développer leurs activités. Qu’est-ce qui explique cette tendance ? Éléments de réponse dans ce qui suit….

Qu’est-ce qu’une entreprise offshore ?

Une entreprise offshore qui a son siège social est dans un pays étranger qui dispose d’une législation fiscale plus souple. Malgré le fait qu’elle soit immatriculée dans son nouveau pays d’accueil, l’entreprise ne mène aucune activité commerciale. Par ailleurs, les responsables de l’entreprise ne sont pas domiciliées dans la juridiction concernée. Les sociétés offshores sont également appelées sociétés extraterritoriales ou société non résidente.

En matière de finance, la création d’une entreprise offshore est un atout pour booster ses activités tout en payant le moins d’impôt que possible. Avec les économies réalisées, on peut créer de nouveaux emplois, conquérir de nouveaux marchés, mieux résister à la concurrence et accroître son chiffre d’affaires.

Comment une société offshore se distingue-t-elle des autres types d’entreprises ?

L’entreprise offshore diffère des autres entreprises par sa nature et par tous les atouts qu’elle procure. En effet, sur le plan administratif, les propriétaires d’une société offshore bénéficient d’un droit de discrétion et d’anonymat quant à leur identité. Il s’agit du système d’actionnaires/associés et de dirigeants nominés.

Sur le plan fiscal, la création d’une société offshore n’exige pas de capital minimum nécessaire. De plus, dans certaines juridictions à l’instar de Hong-Kong, elle est exonérée d’impôts ou est imposée à un très faible taux dans le cas de la Bulgarie ou de la Pologne.

Elle est également tenue de tenir une comptabilité exclusivement adressée à l’administration du territoire. Cette comptabilité annuelle n’est pas accessible publiquement.

Comment crée-t-on une entreprise offshore ?

La création d’une société offshore nécessite une bonne connaissance de l’environnement dans lequel elle sera implantée. Pour cela, il est recommandé de s’attacher les services d’un spécialiste de la création d’entreprise offshore.

Plusieurs destinations offshores sont proposées pour répondre aux exigences d’une clientèle de plus en plus exigeante. Hong-kong, la Suisse, l’Écosse, le Delaware, les Seychelles, Chypre ou encore la Suisse qui arrive n tête des paradis fiscaux. Vous profiterez de tarifs transparents et abordables ainsi que d’une réduction d’impôt plus que considérable.

Avec un professionnel toutes les démarches administratives seront effectuées afin que votre entreprise soit constituée dans les plus brefs délais. Si vous souhaitez rester anonyme, vous pourrez utiliser un service adapté qui vous fournira un dirigeant et un actionnaire désignés.