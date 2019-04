Home » Actu Nos idées d’activités manuelles Actu Nos idées d’activités manuelles

Pour occuper vos enfants et les aider à se développer, pourquoi ne pas leur proposer des activités manuelles. C’est un passe-temps que vous pouvez partager ensemble ou une animation que vous pouvez proposer pendant les goûters d’anniversaire. Et cela ne vous coûtera pas cher. Voici notamment quelques idées.

La pâte à modeler

La pâte à modeler est un indémodable quand on parle de loisir créatif. Voilà des années qu’elle a fait ses preuves Elle séduit aussi bien les petits et les grands.

Pour rappel, ce sont des accessoires mous et agréables au toucher avec lesquels vous pouvez créer différentes formes. Il en existe de toutes les couleurs afin de permettre à vos enfants de personnaliser leur création. Il n’y a pas besoin d’être un grand artiste pour en faire usage. Il suffit de rouler les pâtes dans la main et de les monter. La création sera assez solide pour durer quelques semaines, voire des mois. Vous pouvez l’arborer comme décoration dans la chambre des enfants.

Pratique et peu chère, la pâte à modeler s’adapte à tous les âges. Il vous suffit d’une boîte de quelques euros pour ravir vos enfants. Quand la pâte sèche, ce qui peut arriver au bout de quelques mois, il suffit de mouiller légèrement ses mains avant de les prendre pour retrouver la texture des premiers jours.

Avec la pâte à modeler, vous permettez à vos enfants de s’amuser librement. Ce genre d’accessoire s’adapte en effet à toutes les formes et tous les projets, en plus d’être ludique et amusant.

Les dessins et les peintures

À la recherche d’idées d’activité manuelle ? Pourquoi pas les dessins et les peintures ? Ils font toujours l’unanimité aux yeux des petits.

Les dessins et les peintures sont justement conseillés par les experts en éducation et les pédopsychiatres. Ils permettent aux enfants de s’exprimer librement. Ils développent leurs sens créatif. Cela peut impacter sur leur acuité intellectuelle à venir. En outre, ce genre d’activité provoque un sentiment d’accomplissement qui peut aider dans le développement de leur personnalité et leur confiance en soi.

Ce sont des activités qui s’adaptent à tous les évènements. Un mercredi après-midi où les enfants s’ennuient à la maison ou un goûter avec des copains à la maison. Et pour la bonne tenue de votre maison, vous pouvez simplement mettre une bâche sur le sol pour le protéger d’éventuelles éclaboussures.

Les box créatives des grandes marques

Sur internet, vous trouverez actuellement ce que les grandes marques appellent les box créatives. Ce sont des accessoires contenus dans une boite que vous allez acheter à quelques dizaines d’euros. À l’intérieur, vous aurez tout un panel de produits pour optimiser le sens créatif de vos enfants : ficelles, paillettes, peintures, cartons, crayons de couleur, stickers et bien d’autres encore. Le but étant de les inciter à utiliser tous ces articles pour faire une création de quelque ordre que ce soit.

Les box créatives se déclinent en plusieurs sortes. Elles s’adaptent notamment à un âge précis d’enfant. Un détail que vous devez prendre en compte quand vous voudrez en faire l’acquisition. La difficulté des challenges varie au cas par cas. Chaque mois ou chaque trimestre, les grandes marques proposent une box dont les contenus sont différents du précédent. De quoi amuser encore plus vos enfants.

Selon vos goûts et ce qui passionne vos enfants, les box en question peuvent également contenir des maquettes ou des idées de création à réaliser. Tout dépend de si votre enfant est en âge de réaliser lesdits objectifs.