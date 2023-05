Comment choisir son chirurgien pour une liposuccion ?

Une idée générale de la liposuccion La liposuccion est aussi désignée sous le terme de liposculpture ou bien lipoaspiration. C’est une opération de chirurgie esthétique qui permet à ceux qui le souhaitent, de remodeler leur silhouette.

Il peut s’agir du ventre, des genoux, des mollets ou encore des seins (pour les femmes surtout). Crpce.com vous donne encore plus de précisions à ce propos. Cette technique a été créée par un gynécologue français du nom d’Yves Gérard Illouz en 1977 ; et aujourd’hui, elle est l’opération esthétique la plus pratiquée dans le monde.

Les raisons pour choisir de faire une liposuccion

Ce qu’il faut bien savoir, c’est que la liposuccion ne s’adresse pas spécifiquement aux personnes obèses, mais plutôt à toute personne qui souhaiterait éliminer une partie un peu trop graisseuse de son corps. Vous êtes une femme et vous voulez avoir une silhouette de rêve qui force l’admiration des autres ? Pour ce faire, une harmonie régulière est importante tout le long de votre corps.

Aucune partie ne doit restée disgracieuse, surtout en ce qui concerne votre poitrine ; allez sur ce site afin de prendre toutes les précisions dans le cadre d’une chirurgie mammaire. Belle et bien dans votre peau, femina.fr vous donne toutes les astuces pour parfaire votre charme.

Les caractéristiques d’un bon médecin

Lorsque vous décidez de faire une liposuccion, bien choisir votre médecin est très important dans la mesure où c’est une opération quelque peu délicate. En effet, il va vous faire une visite préalable et il doit être capable de vous informer sur les risques après avoir détecté des contre-indications. Cela implique que votre médecin ait qualité de chirurgien plastique reconstructrice et esthétique, approuvé par le conseil national de l’ordre des médecins.

Rassurez-vous d'avoir des témoignages positifs des patients qui ont déjà effectués cette opération chez le même médecin. Évitez les médecins qui vous proposent des réductions si vous devez subir plusieurs autres interventions en plus.

Si vous êtes complexé et que vous souhaitez vous faire opérer pour vous sentir mieux, vous devez vous adresser à un chirurgien plastique fiable et compétent. Alors, comment choisir son chirurgien pour une liposuccion ? Pour être sûr d'avoir affaire à un professionnel expérimenté, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire sylvaindavid.com. Avec de nombreuses opérations à son actif, notre partenaire vous recevra dans un premier temps dans le cadre d'une consultation pour étudier la faisabilité de votre demande. Pratiquer avec succès une liposuccion requiert d'avoir une peau de qualité et des excès graisseux localisés.

Il est important de vérifier que vous possédez bien tous les critères pour que l'opération puisse réussir. Toute opération de chirurgie plastique n'est pas à prendre à la légère car cela va modifier votre anatomie et peut avoir un impact important sur votre psychologie. Il faut donc bien réfléchir en amont et vous adresser à un professionnel reconnu, qui prendra bien le temps de vous expliquer les bénéfices d'une liposuccion mais également les risques potentiels (relâchement cutané).

N'hésitez pas à joindre notre partenaire pour qu'il vous explique en détail les modalités de ce type d'intervention.

Les risques et complications liés à la liposuccion

La liposuccion est une intervention chirurgicale qui peut comporter des risques et engendrer certaines complications. Les patients doivent être conscients de ces risques avant de décider s'ils souhaitent subir cette opération.

Les principaux risques associés à la liposuccion sont les suivants :

• Infections, telles que l'abcès ou la cellulite

• Hémorragie

• Troubles de la coagulation du sang

• Embolie graisseuse (une complication rare mais grave dans laquelle des morceaux de graisse pénètrent dans les poumons)

• Dommages aux tissus nerveux, ce qui peut entraîner une perte de sensation ou un engourdissement temporaire ou permanent des zones traitées

Il peut y avoir des irrégularités, des bosses et même un manque d'uniformité qui peuvent apparaître sur la zone traitée après l'intervention.

Cela ne doit pas dissuader ceux qui envisagent cette procédure si elle est effectuée par un chirurgien qualifié et compétent. Le succès de l'opération dépend non seulement du talent du médecin effectuant l'intervention, mais aussi du mode de vie adopté par le patient après celle-ci.

C'est pourquoi il est impératif pour chaque patient potentiellement intéressé par cet acte médical, quelle qu'en soit sa motivation personnelle • obésité morbide, répartition inesthétique des masses grassouillettes… • de bien se renseigner auprès des professionnels de santé pour faire un choix éclairé sur les conditions relatives à l'opération, la formation du chirurgien concerné, ses expériences avérées dans ce domaine et les risques associés.

Les questions à poser lors de la consultation avec le chirurgien

Lorsque vous consultez un chirurgien en vue d'une intervention de liposuccion, il faut poser les bonnes questions pour déterminer la qualité et la compétence du praticien.

Avez-vous déjà eu des complications ou des résultats insatisfaisants suite à une intervention de liposuccion ? Si oui, comment avez-vous géré ces situations ?

Pouvez-vous me montrer avant et après des photos réelles d'un patient ayant subi cette opération par vos soins ?

Quel type d'anesthésie utilisez-vous pour cette procédure et qui sera chargé(e) de l'administration lors du jour J ?

Pourriez-vous m'indiquer précisément quels sont les risques associés à l'intervention que je compte entreprendre avec vous ainsi que les précautions postopératoires que je dois respecter afin de minimiser ces risques ?

Quelle technique utiliserez-vous (laser, ultrasons …) ? Et pourquoi choisiriez-vous plutôt celle-ci qu’une autre ?

En fin de rendez-vous, n'hésitez pas à demander un devis précis et détaillé. Assurez-vous aussi que le chirurgien soit certifié par l'ordre des médecins pour la réalisation de cette intervention.

Prenez votre temps, posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, il faut prendre une décision engageante quant à sa santé.