Comment choisir son école d’art

Pouvant être défini comme l’expression des émotions et ou d’un savoir faire, l’art attire de plus en plus d’adeptes. Bien que n’étant pas indispensable, l’art contribue tout de même à embellir le quotidien et rendre la vie un peu plus pratique. Les différents arts se repartissent en deux grands groupes que sont les arts plastiques et les arts appliqués. La pratique et l’expression d’un art nécessite l’acquisition d’un savoir et des techniques appropriées. D’où l’utilité des écoles d’art. Dans cet article nous allons présenter les domaines de l’art et donner les clés pour le choix de son école d’art.

Les domaines de l’art

Les métiers de l’art sont repartis en deux grands domaines que sont les arts plastiques et les arts appliqués. Les arts plastiques sont généralement l’expression des émotions, des sentiments ou d’opinions. Ils se traduisent par des représentations artistiques, esthétiques et poétiques via des formes et des volumes. Ils regroupent le dessin, la peinture, la sculpture, l’architecture, la gravure, etc.

Les arts appliqués quant-à eux sont le fruit du travail et de la réflexion sur la forme et la fonction de tout ce qui nous entoure, du plus petit objet à l’habitat, en passant par le vêtement. Pour une formation dans l’un de ces domaines, inscrivez-vous à l’école européenne EESAB. Maintenant que nous savons dans quels domaines de l’art on peut se former, allons voir sur quel critère choisir son école d’art.

Les critères de sélection

Le critère essentiel est la qualité de la formation. Heureusement, l’organisation par les écoles d’art des journées portes ouvertes est à la mode. Cela permet d’avoir des informations sur le contenu des formations, les volumes horaires et l’identité des intervenants. L’autre critère est le caractère public ou privé de l’école. Ce, pour avoir une garantie par rapport à la valeur des diplômes délivrés. Enfin, il faut prendre en compte le coût de la formation. Dans le privé elle varie entre 5000 et 12 000€ alors qu’elle est quasiment gratuite au public.