Les différentes méthodes d'épilation pour homme

Les poils sur le corps des hommes sont une chose compliquée. Quelques décennies plus tôt, un torse plein de poils était l’incarnation de la masculinité. Mais depuis une dizaine d’années, les mannequins et les stars du cinéma parfaitement épilés ont bouleversé cette idée. Que vous souhaitiez simplement modeler votre poitrine ou vous épiler tout le corps, il existe plusieurs façons de procéder pour l’ epilation homme paris :

Rasage

Il n’y a rien de plus facile. Sautez dans la douche, appliquez de la crème à raser, prenez un rasoir jetable et rasez-vous. Si vos poils sont plus longs, vous pouvez utiliser une tondeuse pour faire le gros du travail avant de commencer à vous raser.

Pour

C’est facile, et ne nécessite pas d’équipement spécial ou de rendez-vous dans un institut.

Contre

Vous aurez certainement des poils incarnés, au moins la première ou la deuxième fois. Et les poils ne mettront pas longtemps à repousser, ce qui signifie que vous n’aurez que quelques jours pour vous sentir bien avant d’avoir des poils.

Tondre

Prenez une paire de tondeuses à cheveux – du même type que celles que vous utilisez pour une coupe à rasoir – réglez-la sur un numéro 1 ou 2, et mettez-vous au travail. Prenez votre temps et faites plusieurs passages pour être sûr de ne pas manquer d’endroits.

Pour

Vous obtenez le meilleur des deux mondes : vous avez toujours des poils à exhiber, mais ils sont soignés et contrôlés. Vous aurez l’air plus soigné, mais c’est subtil.

Contre

Vous devrez investir dans une paire de tondeuses. De plus, il peut être facile de manquer un endroit et d’avoir des poils trop longs si vous ne faites pas attention.

Épilation à la cire

Il existe des kits d’épilation à domicile, mais à moins que vous n’ayez de l’expérience, le mieux est de prendre rendez-vous dans votre institut à Paris. Ils appliqueront de la cire, la laisseront durcir, puis l’arracheront rapidement, ce qui arrachera les poils à la racine.

Pour

Votre peau sera très douce, puisque les poils sont complètement retirés jusqu’à la racine. L’épilation dure 2 à 3 semaines et, si vous vous épilez régulièrement, vos poils deviendront plus fins et pousseront moins vite.

Contre

Cela fait très mal, et ce n’est pas bon marché. Attendez-vous à dépenser une dizaine d’euros ou plus juste pour votre torse, et beaucoup plus si vous voulez aussi vous épiler les bras, les jambes, les épaules et le dos. Et si vous en faites deux par mois, ça s’additionne vite.

Électrolyse

Il s’agit de l’option nucléaire de l’épilation, qui élimine les poils à la racine par électrolyse. Il ne s’agit pas simplement d’acheter un produit en pharmacie et de passer quelques minutes de plus sous la douche. Vous devez vous rendre dans le cabinet d’un spécialiste, obtenir une consultation, déterminer le nombre de séances dont vous aurez besoin, puis suivre un processus qui dure des semaines ou des mois.

Pour

C’est l’option la plus permanente. Vous aurez probablement besoin de retouches une fois par an environ, mais la plupart du temps, vous n’aurez pas à vous soucier de la repousse des poils. Vous bénéficiez également d’un peu plus de flexibilité, dans la mesure où vous pouvez simplement éclaircir vos cheveux plutôt que de les épiler complètement.

Contre

C’est vraiment très cher. Vous aurez besoin d’au moins une demi-douzaine de rendez-vous, qui coûtent environ 500 euros chacun. Si vous avez une poitrine ou un dos particulièrement fourni, vous dépenserez encore plus.