Mur en gabion : Faites entrer l'univers minéral dans votre jardin !

Clôture alliant esthétique minérale et simplicité, le gabion a fait une entrée en force dans l'univers du jardin depuis quelques années. Si certains ne jurent que par lui, c'est parce qu'il présente des avantages incroyables !

Quelques heures pour faire un mur ? Oui, c'est possible !

Cela peut faire rêver. Pourtant, c'est une réalité, grâce au gabion ! Tirant son nom d'un mot italien signifiant “cage”, le gabion ressemble en effet à une cage de métal contenant des pierres. Son poids et sa stabilité font qu'il est utilisé à de nombreuses fins, à savoir l'aménagement des berges, pour lutter contre les chutes de pierres sur les routes en Haute Montagne etc. De tous temps, il a été utilisé pour prévenir et protéger, que ce soit des endroits ou des gens. Dans nos jardins, il n'est que décoratif, mais permet – et c'est important – d'ériger une séparation entre deux espaces. Il peut donc servir de clôture ou de mur entre deux jardins, par exemple.

S'il a tant d'avantages, le gabion doit coûter cher, non ?

Non, le gabion ne coûte pas cher. Et c'est l'un de ses nombreux avantages. Sa mise en œuvre est ultra simple et rapide, ce qui permet de construire un mur en quelques heures. Son design a été travaillé pour correspondre à toutes les attentes : Largeur des cages, hauteur, on peut opter pour des modèles moins larges pour ne pas trop empiéter sur son terrain. Le matériau utilisé pour contenir les pierres a été également largement amélioré pour résister durablement à la corrosion. Il ne nécessite aucun entretien et est idéal pour faire grimper des plantes comme des chèvrefeuilles ou du lierre si on craint la monotonie de la pierre sur toute une longueur de mur. Vendu en big bag, en kit, vide ou plein pour répondre au budget des clients, le gabion apporte sa pierre à la beauté de nos jardins.