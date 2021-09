Home » Tech Meilleurs VPN 2021 : quels sont les logiciels les plus sûrs sur le marché ? Tech Meilleurs VPN 2021 : quels sont les logiciels les plus sûrs sur le marché ?

Lorsque l’on veut se connecter sans laisser de traces ou pouvoir aller sur un site qui est normalement inaccessible depuis la France, un VPN est un outil incontournable. Sur le marché, il existe de nombreux VPN gratuits qui ne se valent pas tous. Petit tour d’horizon.

Choisir un VPN fiable

Tout d’abord, il faut vraiment écarter les VPN gratuits qui ne possèdent pas de version payante. Ainsi, les VPN gratuits les plus fiables disposent d’une option payante. Vous n’êtes pas dans l’obligation de la prendre, mais elle est proposée pour les personnes qui voudraient accéder à certaines fonctionnalités.

C’est de cette manière que les VPN gratuits sont financés. C’est une sorte de produit d’appel qui est proposé pour séduire les utilisateurs et les faire basculer sur une version payante. Certains sites qui nous ne recommandons pas vendent vos données à des entreprises.

Des restrictions sur certains VPN gratuits

Les utilisateurs cherchent le meilleur vpn gratuit et c’est logique. Mais il faut savoir que sur de nombreux VPN gratuits, il existe certaines restrictions que l’on peut voir fréquemment. Déjà, une limite au niveau de la bande passante, ensuite, des limites de vitesse. Si jamais il s’agit de streaming ou de téléchargement, le logiciel sera peu efficace. La plupart des VPN gratuits affichent une limite du nombre de pays et de serveurs. Un inconvénient assez gênant. Parfois, cela ne fonctionne pas avec les plateformes de streaming comme Amazon Prime ou Netflix. Par ailleurs, beaucoup de sites de VPN ne disposent pas de service client fiable et joignable facilement.

Ainsi, les restrictions sont assez nombreuses et donc de nombreuses actions ne peuvent pas être faites avec un VPN gratuit. La vitesse de navigation et la fluidité sont assez impactées par des serveurs qui sont peu optimisés. Ainsi, basculer sur la version payante, devient relativement vite une nécessité. Avec un VPN, votre expérience sur le net peut aussi être gênée, car certains sites ne reconnaîtront pas la connexion VPN.

De plus, les choix de localisations sont souvent limités. Alors, il est possible de se servir d’un VPN gratuit et de faire face, mais vous devrez gérer certaines restrictions. Il ne faut hésiter à consulter les avis sur les forums spécialisés concernant l’efficacité des VPN sur le marché. Faire un tour sur les réseaux sociaux peut aussi être utile pour avoir des détails sur les multiples VPN.