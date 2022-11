Faire une reconversion développeur web

Vous souhaitez vous reconvertir ? Vous voudriez en savoir plus sur le métier de développeur web et les façons d’effectuer une reconversion dans le domaine ? Notre article répond à vos questions !

Qu'est-ce que le métier de développeur web ?

Un développeur web travaille à la création, à la maintenance et à la mise à jour de sites web pour vos clients.

Le développement web peut être divisé en trois domaines principaux : le front-end, le back-end et le développement mobile. Les développeurs frontend sont responsables des éléments qui composent l'interface utilisateur, comme les boutons, les formulaires, les menus et autres éléments interactifs. Les développeurs back-end travaillent sur le back-office d'un site Web ou d'une application afin qu'ils fonctionnent correctement lorsque les utilisateurs interagissent avec. Quant aux développeurs mobiles, ils se concentrent sur la création d'applications adaptées aux smartphones et tablettes plutôt qu’aux ordinateurs traditionnels avec de grands écrans.

Un développeur peut soit se spécialiser dans un de ces domaines, soit être "fullstack", c'est-à-dire maîtriser les trois domaines et être capable de coder une application de A à Z.

La pénurie de développeurs persiste en France

En France, la pénurie de développeurs web s'aggrave. Il s'agit de l'une des compétences les plus importantes dans le secteur informatique. En effet, de nombreuses entreprises peinent à pourvoir leurs postes vacants et doivent souvent faire appel à des travailleurs étrangers. Cette pénurie s'explique par la croissance rapide des entreprises françaises qui développent leurs stratégies numériques et par l'augmentation de la demande de compétences des développeurs.

En novembre 2022, en France, on compte plus de 6 500 offres d’emploi sur la plateforme de recrutement Linkedin, dont presque la moitié ouverte aux profils débutants.

Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en informatique ou en ingénierie pour devenir un développeur web. Vous pouvez apprendre à créer des sites web en suivant des cours en ligne par exemple, mais il existe de nombreuses autres façons de se reconvertir.

Les cours en ligne

Les cours en ligne constituent une bonne introduction dans le monde du développement web. Ils sont souvent gratuits et couvrent les bases de différents langages. Ils vous donnent également accès à une communauté avec laquelle vous pouvez interagir et poser des questions sur ce que vous apprenez.

Parmi les sites Web les plus populaires pour ces cours, citons CodeCademy et Coursera.

Les Coding Bootcamp

Un dev bootcamp est un programme de formation intensif, de courte durée, qui permet aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour décrocher un emploi de développeur. Ces formations durent généralement de 2 à 6 mois et peuvent être suivi d'un stage en développement web de 6 mois. Ce format s'adapte parfaitement à une reconversion : en plus de sa courte durée, les coding bootcamps ne demandent pas de prérequis technique pour les intégrer.

Formation continue

Si vous avez le temps et l'argent pour, vous pouvez retourner sur les bancs d'université en réalisant un BTS ou DUT en informatique. Ces formations sur 2 ans vous apprendront à coder des applications web et mobile dans différents langages de programmation et vous donneront une compréhension globale plus approfondie du fonctionnement du web et des ordinateurs. Si cette option sera celle qui vous formera au mieux, elle ne vous permettra pas de faire une reconversion rapide.

En conclusion, le développeur web a de nombreuses possibilités d'emploi en France. Le développeur web est un métier qui offre une maîtrise, une créativité et une indépendance qui sont rares dans beaucoup d'autres métiers. Et pour cette raison, c'est un champ très ouvert aux reconversions : c'est un métier où il n'y a jamais assez de personnes qualifiées !