Location de voilier en Corse : comment ça marche ?

Amateur de grand large sous le ciel azur de la Corse avec une fibre de plaisancier plus développée que la moyenne ? Alors faites le choix du voilier. Ce bateau pouvant mesurer plus de six mètres de long, vous permettra de naviguer à cœur joie sur la Méditerranée au gré des caprices du vent. Que ce soit en catamaran ou en monocoque, c’est l’embarcation idéale pour percer les mystères marins de l’Ile de beauté. Comment s’y prendre pour louer un voilier ? Comment bien choisir son agence de location ? Comment choisir entre le monocoque ou le catamaran ? Vous saurez tout ou presque en lisant cet article.

Les précautions à prendre avant de louer le voilier

La Corse est une destination de plaisance de choix. Entre le large champ des possibles qu’offre la Corse du Sud et l’aspect plus sauvage de la Corse du Nord, vous trépignerez d’envie de sauter sur le premier voilier pour découvrir cette île magnifique. Prudence cependant, pour louer un voilier en Corse, vous devez vous entourer d’un certain nombre de précautions.

Vérifiez d’abord avec le bailleur la présence des équipements, notamment le nombre de gilets de sauvetage présents à bord. Veillez à ce que le bailleur vous confirme la présente de tout le matériel de sécurité de nécessaire (cartes de navigation, extincteurs, brassières) ainsi que leur emplacement. Lisez attentivement le contrat de location et ne négligez pas la question de l’assurance.

Bien choisir l’agence de location de bateau

Le choix n’est pas toujours aisé vu le nombre important des maisons de location qui proposent des voiliers de croisière. Évitez les sites dont l’activité principale n’est pas la location de voiliers. Soyez aussi sur vos gardes lorsque les propriétaires du site ne déclinent pas leur identité et que la société ne compte aucun salarié avec lequel vous pouvez nouer un contact préalablement à la location. Pour la sélection des devis, éliminez de votre short list, les bailleurs qui ont mis plus de trois jours pour vous répondre, c’est toujours un mauvais signal. Écartez aussi les devis qui sont trop laconiques.

Louer un monocoque ou un catamaran

Pour naviguer par voilier sur les flots de la Méditerranée, vous aurez le choix entre le monocoque ou le catamaran. Le monocoque est par excellence le bateau de plaisance avec son faible tirant d’eau qui peut le porter loin et en profondeur. Le catamaran se signale par sa vitesse, son large espace et sa sécurité.