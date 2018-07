Home » Voyage Voyager quand on est enceinte : les précautions à prendre Voyage Voyager quand on est enceinte : les précautions à prendre

Pour une femme, tomber enceinte est un évènement, un miracle, un moment inoubliable de sa vie. Il est vrai que ce n’est pas toujours facile, car durant ces 9 mois, la vie n’est plus pareille : de nouvelles restrictions et règles sont à appliquer. Mais cela ne l’empêche pas pour autant de voyager ou de partir en vacances, à moins que le docteur n’en fasse une interdiction formelle. Dans le cas contraire, voyager en état de grossesse est pleinement possible si vous prenez les bonnes précautions.

Attendre le bon moment pour voyager

En début de grossesse, durant le premier trimestre, il est dangereux pour une femme enceinte de voyager. Elle est exposée aux risques de fausse-couche en cas de panique de stress trop importants. De plus, durant ce premier trimestre, les nausées sont fréquentes et vous ressentirez de la fatigue sans avoir fait d’efforts physiques.

Pour voyager en état de grossesse, il est préférable d’attendre le second semestre. Les risques de fausses-couches sont vraiment réduits et vous êtes en pleine forme. Vous devez cependant demander l’avis de votre médecin et le prendre en compte. Certaines grossesses sont très fragiles ; votre médecin peut donc vous interdire les voyages durant toute la grossesse.

Bien choisir votre destination

Pour une femme enceinte, il est nécessaire de bien choisir sa destination si elle compte protéger sa grossesse. Ainsi, il est nécessaire d’éviter les zones de fortes tensions ou celles dans lesquelles le climat est peu favorable pour une femme enceinte.

Vous pouvez privilégier les vacances à la mer pour vous relaxer et vous baigner. Les plongées sous-marines sont à proscrire, le surf est aussi à éviter ainsi que la planche à voile. Vous pouvez aussi aller à la montagne pour vous détendre dans un cadre naturel tout en respirant de l’air pur.

Évitez de trop marcher si vous faites de la randonnée. Choisissez les chemins courts et faciles d’accès. Ne soyez pas tentée par les activités en hauteur, vous risquez d’exposer votre bien-être ainsi que celui de votre enfant.

Vous avez aussi la possibilité de sortir du pays pour un voyage à l’étranger. Toutefois, vous devez être vigilante. En fonction de votre destination, vous devez vous renseigner sur les maladies contre lesquelles vous devez vous vacciner. Prenez toujours en compte le point de vue de votre médecin, car certains vaccins sont interdits aux femmes enceintes.

Quel mode de transport pour le voyage d’une femme enceinte ?

Une femme enceinte doit aussi choisir son mode de transport pour éviter de se mettre en danger ainsi que son bébé. Il vous est possible de voyager en avion ; mais lorsque le septième mois est révolu, il ne vous sera plus possible d’utiliser ce mode de transport. Dans certains cas, votre médecin peut vous interdire les voyages en avion ; cette contre-indication est à prendre en compte. Pour vous rendre dans certains pays, notamment aux États-Unis, vous aurez besoin de faire la demande ESTA si vous êtes éligible.

Les voyages en voiture sont possibles si le trajet n’est pas long. Un trajet de plus de trois heures n’est pas conseillé. En effet, la position assise prolongée n’est pas très recommandée pour une femme en état. À défaut d’un voyage en voiture, privilégiez le train. Vous y serez plus à l’aise. Vous pouvez aussi vous lever et vous déplacer pour éviter les crampes.

N’oubliez pas votre trousse de pharmacie

Enceinte, vous devez emporter votre trousse de pharmacie. Elle doit contenir tous les médicaments que votre médecin vous a prescrits au dernier rendez-vous avant votre voyage. N’oubliez pas d’y mettre des pansements, du désinfectant, des comprimés et des vitamines. Votre crème anti-vergetures ainsi que votre protection solaire doivent aussi faire partir de votre trousse.

Voyager en étant enceinte, c’est bien possible si vous tenez compte de ces recommandations. Alors préparez vos vacances d’été sans attendre.