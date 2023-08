Les SUV, la tendance automobile qui ne cesse de croître

Au cours des dernières décennies, une tendance majeure a pris d’assaut l’industrie automobile, notamment la montée en puissance des SUV (Sport Utility Vehicles). Dans ce contexte, les constructeurs, même les plus traditionnels et conservateurs, revoient petit à petit leurs conceptions pour se tourner vers ces derniers. Mais alors, l’ère des véhicules destinés à des utilités spécifiques, ou même uniques, serait-elle révolue ? En tout cas, force est de constater que les SUV séduisent et conquièrent les routes du monde entier. Dans cette optique, cet article explore les raisons qui ont propulsé les SUV au sommet de la tendance automobile.

L’évolution considérable du marché des SUV

En Belgique, mais aussi dans toute l’Europe, les habitudes des consommateurs étaient autrefois d’utiliser des voitures utilitaires au quotidien. Les petites sportives et les véhicules plus luxueux, quant à eux, ne servaient qu’occasionnellement, notamment durant les weekends. Ainsi, les foyers les plus aisés devaient posséder au moins deux voitures pour un usage confortable. Même si les SUV ont fait leur apparition dans les années 60, ce type de véhicule n’avait généralement pas sa place dans les foyers belges il y a une dizaine d’années.

Pourtant, actuellement, une grande partie des ventes mondiales en matière de voiture s’avèrent des SUV. De plus, force est de constater que la popularité de ce type de véhicule ne cesse d’augmenter. L’une des principales raisons de cet essor fulgurant réside notamment dans le fait que les SUV proposent le compromis parfait entre l’utilitaire, la familiale et le tout terrain. D’ailleurs, cela se traduit littéralement dans leur nom Véhicule utilitaire sport. Le marché de ce type de voiture a tellement évolué qu’il occupe maintenant une place prépondérante sur celui des monospaces. À noter qu’il prend également une part notable auprès du marché des berlines et des breaks.

La promesse de la polyvalence

Les SUV sont conçus pour offrir une polyvalence et une fonctionnalité accrues en comparaison aux voitures traditionnelles.

L’espace intérieur

L’un des avantages des SUV en comparaison avec les voitures de taille similaire est qu’ils proposent généralement plus d’espace intérieur. Autrement dit, ils peuvent accueillir davantage de passagers. Par ailleurs, bien que les SUV ne soient pas aussi confortables que les monospaces, ils restent plus grands que les berlines. Ainsi, nombreux sont les usagers qui y trouvent le juste milieu, ce qui rend ces véhicules particulièrement intéressants.

La capacité de chargement

Proposant une capacité de chargement supérieure à celle des voitures de plaisir traditionnelles, mais adaptés à une utilisation quotidienne, les SUV cochent toutes les cases de la polyvalence. En effet, ils disposent généralement d’un coffre spacieux qui permet de transporter facilement des bagages, des provisions, etc. Il est d’ailleurs important de noter que certains modèles de SUV offrent également la possibilité de rabattre les sièges arrière, créant ainsi un espace de chargement plus important pour les objets plus volumineux.

L’adaptabilité

En général, les SUV sont spécialement conçus pour s’adapter à une variété d’environnements et de modes de vie. Ainsi, que vous souhaitiez faire du camping, des sorties en plein air, des voyages en famille ou simplement pour les besoins quotidiens, les SUV vous offrent la polyvalence nécessaire pour répondre à ces diverses situations. Leurs capacités de chargement et leur configuration intérieure flexible vous permettront notamment de transporter tout ce dont vous avez besoin pour vos activités.

La position de conduite rehaussée

L’une des raisons pour lesquelles les besoins des consommateurs en matière de véhicules se tournent de plus en plus vers les SUV est la position rehaussée de ces véhicules. En réalité, cette position offre au conducteur plusieurs avantages notables.

Une meilleure visibilité de conduite

L’un des principaux avantages de la position de conduite surélevée est qu’elle offre une meilleure visibilité sur la route. Ainsi, le conducteur dispose d’une vue dégagée sur la circulation devant lui et une meilleure perception de l’environnement de conduite. Qu’il soit question de sécurité ou simplement de plaisir, les utilisateurs apprécient particulièrement cet aspect octroyé par les SUV.

Une sensation de sécurité plus notable

Pour de nombreux conducteurs, la position de conduite surélevée donne une sensation de sécurité accrue. D’un côté, les usagers peuvent voir plus loin devant eux, mais aussi sur les côtés et à l’arrière. Et de l’autre, avoir une vue en hauteur peut renforcer la confiance et le sentiment de contrôle.

Une facilité d’entrée et de sortie

En raison de leur hauteur, les SUV offrent généralement une meilleure accessibilité lors de l’entrée et de la sortie du véhicule. Ainsi, les conducteurs et les passagers n’ont pas à se baisser autant qu’ils le feraient dans une voiture de taille plus basse. De fait, cette spécificité facilite grandement la tâche aux parents qui doivent attacher leurs enfants dans des sièges de sécurité, ou aux personnes relativement grandes.

La possibilité de conduire hors route

La capacité de conduite hors route des SUV est l’une des caractéristiques qui les distinguent des voitures traditionnelles. D’ailleurs, il s’agit d’une propriété très appréciée de ces véhicules.

Une adhérence améliorée

En fonction de la marque et du modèle, les SUV embarquent généralement une transmission intégrale ou une transmission 4x4. De manière générale, cette caractéristique leur permet de répartir la puissance entre les roues de manière plus équilibrée et d’améliorer ainsi l’adhérence sur des surfaces variées. Les conducteurs peuvent ainsi conserver le contrôle du véhicule et continuer à avancer, même dans des conditions difficiles.

Une traction plus puissante

Outre le fait de contribuer à l’adhérence, la transmission des SUV permet également de fournir une meilleure traction. Ainsi, lorsqu’une ou plusieurs roues commencent à perdre de l’adhérence, le système peut acheminer la puissance vers les roues qui ont encore de la traction. Ainsi, qu’il s’agisse d’une voiture électrique, diesel ou à essence, cette caractéristique permet de maintenir la propulsion du véhicule.

Le choix entre des modes de conduite spécifiques

De nombreux SUV proposent des modes de conduite spécifiques. À cette condition, les usagers ont généralement la possibilité de choisir entre le mode normal, le mode tout-terrain, le mode neige, etc. Dans l’ensemble, ces modes adaptent les réglages du moteur, de la transmission et des systèmes de stabilité pour optimiser les performances du véhicule dans des conditions spécifiques.

L’augmentation notable des offres sur le marché

Avec la demande croissante actuelle des consommateurs, les constructeurs automobiles tentent de répondre en proposant une gamme toujours plus avancée de SUV. C’est notamment la raison pour laquelle il existe autant de SUV sur le marché.

Un choix considérable de taille

Les SUV sont disponibles dans une gamme de tailles différentes, allant des SUV compacts aux SUV pleine grandeur. Ainsi, en fonction de leurs besoins spécifiques, les consommateurs ont le choix entre un crossover adapté aux environnements urbains, un SUV polyvalent et un modèle pleine grandeur privilégiant le confort.

De nombreux styles et designs

Au même titre que la taille, les constructeurs automobiles proposent une large gamme de styles et de designs de SUV pour répondre aux goûts et aux préférences des consommateurs. Dans ce contexte, certains SUV sont conçus avec une allure sportive et agressive, tandis que d’autres adoptent un design plus élégant et luxueux. Cette diversité de styles permet ainsi aux consommateurs de choisir un SUV qui correspond à leur esthétique personnelle.

Les options de motorisation

Outre l’aspect extérieur, les constructeurs automobiles proposent également une grande variété d’options de motorisation pour les SUV. Ainsi, mis à part les moteurs à essence traditionnels, il existe des SUV hybrides qui combinent un moteur à essence avec un moteur électrique, offrant une meilleure économie de carburant et une réduction des émissions. Autrement, la voiture électrique est également de plus en plus présente sur le marché, offrant une alternative sans émissions locales. Ces différentes options permettent ainsi aux consommateurs de choisir un SUV en fonction de leurs préférences en matière de performance, de consommation de carburant et d’impact environnemental.

Une option plus sécuritaire

Les SUV sont souvent perçus comme étant plus sûrs en raison de leur taille et de leur construction robuste.

Une taille et structure robuste

Les SUV sont généralement plus grands que les voitures traditionnelles, ce qui peut donner l’impression d’une protection accrue en cas d’accident. De plus, il est important de souligner que leur structure est conçue pour être solide et résistante, offrant une meilleure absorption de l’énergie en cas de collision.

Des caractéristiques de sécurité avancées

Avec l’évolution exponentielle du marché des SUV, les technologies suivent également le rythme. En conséquence, les modèles récents sont tous équipés de systèmes de sécurité avancés. Entre autres, il est possible de citer les systèmes de freinage d’urgence, les avertisseurs de collision, les caméras de recul, les capteurs d’angle mort, les systèmes d’assistance au maintien de voie, etc. En somme, ces dispositifs de sécurité contribuent grandement à la prévention des accidents ou à en réduire la gravité.