Auto Quelles sont les caractéristiques de conduite de la Seat Arona ?

La Seat Arona est un SUV à traction avant de la catégorie des sous-compactes. Le public cible de cette voiture à cinq portes est constitué de jeunes citadins qui apprécient le design et les caractéristiques de conduite car il s’agit d’un crossover compact bénéficiant de l’expertise et de la technologie Volkswagen. Continuez la lecture de notre article pour découvrir toutes les caractéristiques de ce modèle.

Positionnement

Le crossover SEAT Arona est la première voiture de l’entreprise dans le segment des B-SUV : modèles compacts (4-4,2 m), avec des moteurs de 80-150 ch. Et une traction avant souvent incontestée. Les débuts mondiaux du SEAT Arona ont eu lieu à l’été 2017 et les ventes européennes ont débuté à la fin de la même année. Les Espagnols ont misé sur un design « corporate » élégant, une technologie moderne et des possibilités de personnalisation étendues : la SEAT Arona est proposée en plusieurs versions de base, avec la possibilité d’une peinture de carrosserie bicolore, ainsi qu’un choix de garnitures et de roues décoratives. Au total, 68 options d’apparence sont disponibles.

Moteurs

Il convient de parler du moteur de la SEAT Arona. Les voitures d’essai étaient équipées d’un moteur à essence 3 cylindres turbocompressé de 1 litre, associé à une boîte de vitesses à 7 rapports. DSG. Le moteur est une véritable nouveauté. Ici, un bloc-cylindres en aluminium avec une chemise de refroidissement ouverte est utilisé. Cela a permis d’alléger le moteur et de simplifier le moulage du bloc respectivement. Des manchons en fonte sont installés dans le bloc, à l’intérieur desquels le piston se déplace. Si l’on en croit la description, il s’agit en fait d’un moteur à manchons, ce qui devrait à l’avenir avoir un effet positif sur sa solidité et sa facilité d’entretien. Les pistons eux-mêmes sont fabriqués en aluminium pour réduire le poids, ce qui signifie une faible inertie et un régime rapide lorsque l’accélération est nécessaire.

Consommation de carburant

La consommation de carburant en ville pour deux voitures était en moyenne de 7,5 à 8 litres aux 100 km. En l’absence d’embouteillages, sur des routes vides, avec une conduite précise, il est tout à fait possible d’obtenir une consommation de carburant d’environ 7 litres aux 100 km. En cas de conduite rapide et dynamique, la consommation de carburant passe à 8-8,5 litres pour la version Style et même à 9-10 litres pour la FR. Sur la route, la consommation est également différente. À une vitesse de 80-90 km/h, la voiture de la version Style consommait 4-4,5 litres aux 100 km, et la version FR environ 6 litres aux 100 km. Avec une augmentation de la vitesse à 110-120 km/h, la consommation augmente également : Styler – 5,5-6 litres aux 100 km, version FR environ 6-6,5 litres aux 100 km.

Comme vous l’aurez compris, le crossover SEAT Arona et notamment la version Style a agréablement surpris tout le monde. Si ce modèle vous a également étonné et que vous souhaitez en découvrir davantage, les experts de BYmyCAR, un concessionnaire automobile multimarques sauront vous conseiller ! Rendez-vous en magasin ou directement sur https://www.bymycar.fr/marques/seat/arona.