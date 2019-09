Home » Immobilier Les raisons d’opter pour un immobilier neuf à Bordeaux Immobilier Les raisons d’opter pour un immobilier neuf à Bordeaux

Investir dans l’immobilier est une étape décisive et cruciale. Outre les spécificités de la maison à acquérir, il est primordial de bien choisir la région dans laquelle il faut investir. Selon certaines études, beaucoup de Français s’intéressent à l’immobilier neuf sur Bordeaux. En voici les raisons !

Les réalités de l’immobilier bordelais

Selon plusieurs experts, c’est le moment parfait pour acheter dans le neuf sur Bordeaux. La ville, autrefois appelée la « belle endormie », s’est bel et bien réveillée et offre d’innombrables opportunités immobilières. Elle prévoit, en effet, un peu plus de 16 000 logements neufs à créer. Quelques programmes résidentiels y sont en cours, et si vous voulez placer votre argent dans le neuf, vous y trouverez votre bonheur.

Qui plus est, avec les belles offres disponibles, les prix évoluent et deviennent très intéressants. L’actuel dynamisme de la ville est en partie dû au rajeunissement de sa population. Ce fait s’explique par la présence, dans la région, d’excellentes écoles et universités qui attirent de plus en plus d’étudiants. Enfin, la beauté de la ville y est pour beaucoup étant donné que Bordeaux figure parmi les 5 villes où il fait bon vivre en France.

Les grands atouts de Bordeaux

Outre les qualités de l’immobilier sur Bordeaux, la ville en elle-même dispose de grands atouts. Elle n’est plus qu’à 2 h de Paris grâce à son réseau de lignes à grande vitesse. Les grandes villes comme l’Espagne, Périgueux, Limoges, Bayonne ou encore Toulouse, quant à elles, restent très accessibles par le réseau routier. La ville s’active aussi autour de la finalisation du projet Euratlantique et mise beaucoup sur ses capacités touristiques.

Avec ces caractéristiques, le développement est bel et bien en marche. De grands groupes d’affaires s’intéressent alors à la région, sans parler des producteurs de vin locaux, et redynamisent le marché du travail. Pour terminer, il y a la magnifique culture (gastronomie et vins) et les lieux touristiques de la ville (bassin d’Arcachon, Pyrénées, Dordogne).