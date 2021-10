Home » Immobilier Gestion dynamique du patrimoine immobilier d’entreprise Immobilier Gestion dynamique du patrimoine immobilier d’entreprise

Nombreuses sont les entreprises en France qui possèdent un patrimoine immobilier. Le gérer est souvent chronophage et nécessite de nombreuses compétences techniques ou administratives. En la matière, GA Services innove en proposant une gestion dynamique du patrimoine immobilier d’entreprise.

Le patrimoine immobilier de l’entreprise géré à la carte

Référence française de la gestion immobilière d’entreprise, G.A Services ambitionne d’accroître la valeur patrimoine des biens immobiliers qui lui sont confiés. Ses clients, ce sont les investisseurs, mais également les structures qui détiennent déjà dans leur portefeuille ou un plusieurs immeubles d’entreprise.

Pour parvenir à dynamiser la gestion des biens et bâtiments d’entreprise, GA Services travaille les quatre volets clefs.

La performance d’exploitation

Derrière cette appellation de “performance d’exploitation” sont regroupées plusieurs prestations. Il y a tout d’abord la gestion des prestations courantes, notamment sur le plan technique et de maintenance.

Cela implique de sélectionner les différents prestataires qui vont intervenir sur site, mais également un contrôle des prestations qu’ils ont réalisées.

Celles-ci se doivent évidemment d’être le plus qualitatives possible tout en respectant le budget défini.

La performance environnementale et énergétique

Vous n’êtes pas sans savoir que le décret tertiaire est entré en vigueur le 1er octobre 2019. Il a été initialement instauré par la loi Grenelle 2 en 2010 avant d’avoir été repris par la loi de transition énergétique 5 ans plus tard puis par la loi Elan en 2018.

L’objectif du décret tertiaire est de réduire de manière progressive mais continue la consommation énergétique du parc immobilier tertiaire en France. Ainsi, 3 échéances sont imposées. Une baisse de la consommation énergétique de 40 % d’ici à 2030, – 50 % d’ici à 2040 et moins 60 % d’ici à 2050. Sont concernés par ce décret, les locaux et bâtiments à usage tertiaire dont la surface cumulée excède 1000 mètres carrés.

Pour parvenir aux objectifs imposés, plusieurs leviers sont envisageables. Toutefois, leur mise en application implique un certain nombre de compétences et du temps

L’hospitality management

Historiquement réservé au secteur hôtelier et de l’événementiel, l’hospitality management a pour but d’assurer le bien-être des travailleurs et la bonne tenue des prestations offertes sur site.

La performance financière

En plus des différents aspects précédemment cités, la maîtrise du budget et des dépenses est un pôle fondamental.

Confier son patrimoine d’entreprise à un prestataire de confiance comme G.A Services, ce n’est pas seulement profiter d’avantage de son patrimoine. C’est également se dégager beaucoup de temps pour se concentrer sur l’essentiel, la réalisation de nouveaux investissements ou le développement de son entreprise.

Un outil exclusif pour le pilotage de votre patrimoine d’entreprise

G.A Services, c’est également un outil informatique exclusif pour gérer et piloter et effectuer le suivi intégral de votre patrimoine. Nommé Acquity, il permet d’accéder à l’intégralité des informations et données relatives à vos bâtiments à vocation tertiaire.

Vous y trouverez ainsi la totalité des caractéristiques techniques, l’identité de tous les prestataires qui interviennent, le suivi des contrats et baux, le suivi des consommations énergétiques ou encore le détail des travaux programmés pour les années à venir.