Les meilleurs secrets de la décoration intérieure que personne ne vous dira

Que vous conceviez une nouvelle maison ou que vous rénoviez la vôtre, vous devez la rendre unique et élégante. Ainsi, lorsque vous concevez votre maison, assurez-vous de suivre la tendance, mais n’oubliez pas d’y ajouter votre touche. Voyez ce qui convient le mieux à votre confort et à votre maison avant de finaliser quoi que ce soit. Tout le monde a ses astuces à partager et vous trouverez ci-dessous quelques secrets de décoration qui ne sont pas partagés par tout le monde.

Donnez vie à vos murs

Votre maison doit donner l’impression que des gens y vivent même en votre absence. Votre mur peut changer l’ambiance de votre maison. Essayez de jouer, de minimiser ou de faire ressortir les couleurs et les lumières. Certaines personnes sont toujours à l’aise avec des couleurs neutres, mais la répétition des mêmes choses peut devenir ennuyeuse au fil des ans. Il est préférable de choisir des papiers peints qui complètent votre décor. Essayez des couleurs astucieuses et expérimentez différents styles et tons. Vous pouvez également opter pour des murs en briques et sortir de belles tentures pour donner un air plus cool à la pièce.

Donnez un air plus grand à votre espace

Nous pensons généralement que l’utilisation d’un petit décor rendra plus grand notre espace déjà petit. La réalité est tout le contraire de ce concept. Votre petit décor va en quelque sorte hacher votre petit espace et lui donner un aspect plus petit. En revanche, si vous utilisez un grand décor, il deviendra le point principal de votre espace, qu’il s’agisse d’une chambre, d’un foyer, d’un salon ou autre. Ce point de décor principal mettra l’accent sur sa beauté et donnera l’illusion d’un espace ouvert.

Combinaison de l’ancien et du nouveau

Lorsque vous changez de décor, il se peut que vous ayez du mal à vous séparer de certaines de vos pièces préférées. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même faire en sorte que cela fonctionne. Il serait élégant d’avoir une fusion entre un décor neuf et ancien. Vous pouvez transformer votre matelas usagé en un canapé-lit, allonger votre vieux canapé en un canapé en forme de L, utiliser la table d’appoint comme table basse et réutiliser une vieille chaise ou table avec une nouvelle. Vous pouvez également utiliser un bain nordique bois pour votre maison, car ils donnent un aspect luxueux à la maison. Utilisez également de grandes pièces antiques pour les petits espaces et suivez la règle des 20/80. Cela signifie 80 % de moderne et 20 % de meubles antiques.

L’intérieur de votre salle de bain compte aussi

Tout d’abord, désencombrez votre salle de bains. La plupart des espaces dans les salles de bains sont généralement occupés par des brosses à dents ou d’autres objets indispensables. Le désencombrement de votre salle de bains peut sembler plus facile, mais au bout d’un certain temps, elle finit par redevenir la même. Essayez donc de gérer l’espace dans votre salle de bains, utilisez des supports, des paniers ou des armoires. En outre, il n’y a aucune restriction quant à l’audace de la salle de bains. Les décorateurs d’intérieur optent également pour une niche car elle rend votre salle de bains de bon goût et soignée.

Les miroirs changent la donne

L’utilisation de miroirs élégants peut également mettre en valeur vos autres décors. Mais faites attention à l’endroit où vous accrochez votre miroir. Vous ne voulez pas que vos invités voient votre vaisselle ou votre linge sale. Cependant, le miroir est une excellente option si vous souhaitez refléter un élément de décoration principal comme point focal de votre espace. Les miroirs permettent également de mettre en valeur les petits espaces. Vous pouvez également ajouter un miroir au mur de votre galerie, à votre cuisine, à votre espace extérieur, etc.

Chacun a son propre choix et ses préférences. Les conseils ci-dessus sont quelques-uns des meilleurs conseils de décoration que chacun peut appliquer à sa maison. Jetez-y un coup d’œil et faites en sorte que votre maison soit parfaite entre toutes les autres!