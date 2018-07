Home » Mode Les indispensables pour un super look cet été Mode Les indispensables pour un super look cet été

Si vous cherchez les vêtements indispensables à avoir à tout prix pour avoir un look fashion cet été, vous êtes au bon endroit. Nous vous avons sélectionné quelques indispensables qu'il vous faut à tout prix dans votre garde-robes ou dans vos armoires. Bien entendu ces looks n'ont rien d'obligatoire, et libre à chacun de les adapter, modifier ou même de les ignorer, puisque la mode est quelque chose de personnel.

Les vêtements indispensables pour lui

Pour une fois, laissons la galanterie de côté, et orientons-nous du côté de ces messieurs, pour leur proposer quelques vêtements, certes classiques, mais qui leur permettront de se démarquer tout de même. Cet été, messieurs, osez porter le béret, qui, assorti à une chemise sobre et des bretelles assorties pour le haut, et un short en jean Kaporal pour le bas, devrait faire fureur. Ce look est parfait si vous portez la barbe, mais vous pourrez également le tenter si vous êtes rasé de près. Côté chaussures, évitez les tongs ou sandales, qui n'iront pas du tout avec ce style, préférez plutôt une paire de sneakers assortie à votre short, si vous le pouvez. Si vous n'aimez pas ce style, orientez-vous plutôt vers le classique, de même pour le travail, où vous n'avez pas forcément la possibilité de vous habiller confortablement.

Les vêtements indispensables pour elle

Pour ces dames, il existe de très nombreuses possibilités de se concocter un look hors du commun. En dehors de la petite robe noire qui est l'indispensable de toute femme, car elle permet de l'accommoder à toutes les sauces, l'été est la saison idéale pour sortir les robes courtes, et légères, ainsi que les jupes volantes, associées selon le cas avec un simple débardeur ou un chemisier pour être plus habillée. Côté chaussures, les sandales ont la côte également et vous pourrez choisir parmi de nombreuses paires dans vos magasins préférés.